Cantou abraçado com funcionário antes de ser morto por ele

Um vídeo divulgado nesta sexta-feira (17) mostra o empresário Gilmar Cremona, de 47 anos, cantando e abraçado ao ex-funcionário Juliano Struzz, que confessou ter cometido o crime. O empresário foi encontrado morto dentro de casa na última quarta-feira (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no bairro Jardim Itália. De acordo com a Polícia Civil, o assassinato pode ter sido premeditado, já que o suspeito teria estacionado o carro longe da residência, usado capuz e levado uma faca ao local.