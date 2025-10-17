Força, Matias; bebê nasceu sem olhos e precisa de ajuda

A família do pequeno Matias Siqueira Cavalcante enfrenta há três meses uma rotina marcada por desafios e descobertas após o nascimento do bebê com anoftalmia bilateral, uma condição rara que causa a ausência congênita dos dois olhos. O diagnóstico foi confirmado um dia após o parto e surpreendeu tanto os pais quanto a equipe médica que acompanhou o caso.

O menino nasceu em Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul, e desde então tem recebido atenção redobrada dos pais, Eveline e seu companheiro. Mesmo diante do impacto inicial, a mãe afirma que o filho trouxe uma nova forma de enxergar a vida. “Ele não enxergará com os olhos, mas sim com o coração. Nós seremos os olhinhos dele até quando Deus nos permitir”, declarou emocionada.