Força, Matias; bebê nasceu sem olhos e precisa de ajuda

A família do pequeno Matias Siqueira Cavalcante enfrenta há três meses uma rotina marcada por desafios e descobertas após o nascimento do bebê com anoftalmia bilateral, uma condição rara que causa a ausência congênita dos dois olhos. O diagnóstico foi confirmado um dia após o parto e surpreendeu tanto os pais quanto a equipe médica que acompanhou o caso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O menino nasceu em Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul, e desde então tem recebido atenção redobrada dos pais, Eveline e seu companheiro. Mesmo diante do impacto inicial, a mãe afirma que o filho trouxe uma nova forma de enxergar a vida. “Ele não enxergará com os olhos, mas sim com o coração. Nós seremos os olhinhos dele até quando Deus nos permitir”, declarou emocionada.
De acordo com especialistas, a anoftalmia bilateral não possui cura nem tratamento capaz de restaurar a visão. No entanto, o acompanhamento precoce com próteses oculares e terapias específicas é essencial para o desenvolvimento facial, motor e sensorial da criança, ajudando na adaptação à rotina e na estimulação cognitiva.
Mesmo tão pequeno, Matias é descrito pelos pais como um bebê forte, tranquilo e cheio de energia. Para garantir os cuidados médicos especializados e o uso de próteses em São Paulo, a família lançou uma campanha solidária online. As contribuições podem ser feitas por meio de uma rifa digital ou via Pix (CPF 126.849.261-23), em nome de Matias Siqueira Cavalcante.
“Estamos apenas começando uma história cheia de aprendizados. Vamos conhecer um novo mundo juntos, quebrando barreiras e preconceitos, e lutando pela igualdade”, disse Eveline, com esperança no futuro do filho.