Família diz que jovem espera vaga para parto; HM descarta falha

Uma adolescente grávida de 17 anos afirmou que não teria conseguido vaga para internação no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, após receber uma indicação médica para a realização de uma cesárea de urgência. O relato foi feito pela família à reportagem, nesta sexta-feira (17).

A OVALE, o hospital negou "qualquer erro de conduta no atendimento à paciente" e afirmou que"não há indicação clínica para a cesariana de urgência" da jovem, que foi submetida a uma "avaliação completa" (veja nota abaixo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp