Família diz que jovem espera vaga para parto; HM descarta falha

Uma adolescente grávida de 17 anos afirmou que não teria conseguido vaga para internação no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, após receber uma indicação médica para a realização de uma cesárea de urgência. O relato foi feito pela família à reportagem, nesta sexta-feira (17).
A OVALE, o hospital negou "qualquer erro de conduta no atendimento à paciente" e afirmou que"não há indicação clínica para a cesariana de urgência" da jovem, que foi submetida a uma "avaliação completa" (veja nota abaixo).
Segundo o relato da família, a adolescente está com 39 semanas e 2 dias de gestação, e começou a perder líquido na madrugada desta sexta-feira (17).
De acordo com o relato da família, a médica que atendeu a adolescente pela manhã recomendou a internação imediata para o parto. No entanto, segundo a sogra, o procedimento não foi autorizado porque, devido ao fato da grávida ser menor de idade, seria necessária a presença da mãe para assinatura dos documentos.
Após buscar a mãe da adolescente em Minas Gerais, a família voltou ao hospital. Segundo a sogra, a família foi informada por uma outra médica, já no plantão da tarde, que não havia vagas disponíveis e que o parto precisaria ser agendado para terça-feira (21). “Quem se responsabiliza pela vida delas?”, questionou a família.
Hospital.
Por meio de nota, enviada a OVALE, o Hospital afirmou que não "houve qualquer erro de conduta no atendimento à paciente" e que a jovem gestante, submetida a uma avaliação completa, "não apresentava indicação clínica para cesariana de urgência". Veja abaixo a nota na íntegra:
"O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence informa que não houve qualquer erro de conduta no atendimento à paciente.
A paciente foi atendida de forma adequada pela equipe obstétrica, passou por avaliação completa e não apresentava indicação clínica para cesariana de urgência. No momento da consulta, o bebê apresentava batimentos cardíacos normais, o colo uterino estava preservado, e não havia sinais de sangramento ou perda de líquido.
Durante o atendimento, a paciente e sua mãe receberam todas as orientações necessárias, inclusive sobre o processo de agendamento da cesariana por solicitação, dentro das normas legais e de segurança, e assinaram o termo de consentimento, confirmando o entendimento das informações prestadas.
O Hospital reforça que atua com base em protocolos clínicos e científicos atualizados, garantindo a segurança da gestante e do bebê, e que mantém compromisso permanente com a humanização e a qualidade do atendimento materno e neonatal".