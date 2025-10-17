17 de outubro de 2025
OBITUÁRIO

Evangelina Correa morre aos 100 anos em SJC; notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

MAISA DA SILVA REBOUÇAS
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 36 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 18/10/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

IRENE MENEZES
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 89 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 18/10/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

WELLITON ROGERIO BARROS MORAES
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 58 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 18/10/2025 às 13h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

FABRICIO ALBERTO SOARES PETRI
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 48 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 18/10/2025 às 13h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

MAURO ERVER DE ALMEIDA
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 66 anos
Velório: Campo das Oliveiras (Jacareí)
Sepultamento: 18/10/2025 às 12h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP

ROBERTO BASILE
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 81 anos
Velório: Cemitério Getsêmani-Morumbi/S.Paulo
Sepultamento: 18/10/2025 às 12h00
Local: Cemitério Getsêmani-Morumbi/S.Paulo/SP

ANTONIO DOS SANTOS LOPES
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 93 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 22h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

EDITE APARECIDA VALENTE DOS SANTOS
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 76 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 22h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

TEREZA MARIA DE SOUZA
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 76 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 17h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP

ROSALINA DE CAMPOS RODRIGUES
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 74 anos
Velório: Velório Municipal São Francisco Xavier
Sepultamento: 17/10/2025 às 17h00
Local: Cemitério Municipal de S. Francisco Xavier/SJC-SP

NATIMORTO (LEVI HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO)
Falecimento: 17/10/2025
Idade: Recém-nascido
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

SUELI MAZO PALMEIRA
Falecimento: 17/10/2025
Idade: 68 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 17/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JAILSON AMORIM DOS SANTOS COELHO
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 66 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA VITA DOS SANTOS SOUZA
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 85 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MIQUEIAS DANIEL SANTANA SERAFIM
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 28 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 14h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA JOSE BARBOSA
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 77 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 13h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

CAMILINA APARECIDA DA SILVA
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 83 anos
Velório: Velório Municipal Monteiro Lobato
Sepultamento: 17/10/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato/SP

JOSE MARIA DE PAULA
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 90 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

ELIANA DEL CARMEN ARMIJO SALAS
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 83 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 11h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

DORALICE DA SILVA
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 73 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

RIDETE DE ALMEIDA SOUZA
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 77 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 09h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

EVANGELINA CORREA MONTEIRO
Falecimento: 16/10/2025
Idade: 100 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 17/10/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

