Evangelina Correa morre aos 100 anos em SJC; notas de falecimento

WELLITON ROGERIO BARROS MORAES Falecimento: 17/10/2025 Idade: 58 anos Velório: Parque das Flores (SJC) Sepultamento: 18/10/2025 às 13h00 Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

IRENE MENEZES Falecimento: 17/10/2025 Idade: 89 anos Velório: Velório Municipal Santana (SJC) Sepultamento: 18/10/2025 às 13h00 Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

MAISA DA SILVA REBOUÇAS Falecimento: 17/10/2025 Idade: 36 anos Velório: URBAM Sala 5 (SJC) Sepultamento: 18/10/2025 às 13h30 Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

FABRICIO ALBERTO SOARES PETRI

Falecimento: 17/10/2025

Idade: 48 anos

Velório: Parque das Flores (SJC)

Sepultamento: 18/10/2025 às 13h00

Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

MAURO ERVER DE ALMEIDA

Falecimento: 17/10/2025

Idade: 66 anos

Velório: Campo das Oliveiras (Jacareí)

Sepultamento: 18/10/2025 às 12h00

Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP

ROBERTO BASILE

Falecimento: 17/10/2025

Idade: 81 anos

Velório: Cemitério Getsêmani-Morumbi/S.Paulo

Sepultamento: 18/10/2025 às 12h00

Local: Cemitério Getsêmani-Morumbi/S.Paulo/SP