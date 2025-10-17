17 de outubro de 2025
Homem é preso pela PM com drogas e dinheiro na zona sul de S.José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas em São José dos Campos
Um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas, na noite dessa quinta-feira (16), na região sul de São José dos Campos.

O caso aconteceu quando policiais militares do 46º BPM/I patrulhavam o bairro Conjunto Residencial Elmano Veloso, na zona sul, quando avistaram um homem em condição suspeita nas imediações de local conhecido como ponto de venda de drogas.

Segundo a PM, o suspeito estava agachado mexendo no mato. Os policiais o abordaram. Com ele, foi localizado um aparelho celular e R$ 16 em dinheiro.

Já na vistoria de onde ele mexia, ainda segundo a PM, foi encontrada uma sacola contendo drogas. Ao ser indagado, ele confessou que estava vendendo drogas.

Foram apreendidos 30 pinos de cocaína, 25 buchas de maconha e 37 frascos de haxixe, além de um aparelho celular e R$ 16 em dinheiro.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e permaneceu preso por tráfico de drogas.

