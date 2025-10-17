Homem é preso pela PM com drogas e dinheiro na zona sul de S.José

Um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas, na noite dessa quinta-feira (16), na região sul de São José dos Campos.

O caso aconteceu quando policiais militares do 46º BPM/I patrulhavam o bairro Conjunto Residencial Elmano Veloso, na zona sul, quando avistaram um homem em condição suspeita nas imediações de local conhecido como ponto de venda de drogas.