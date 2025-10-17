Homem é preso pela PM com drogas e dinheiro na zona sul de S.José

Um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas, na noite dessa quinta-feira (16), na região sul de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu quando policiais militares do 46º BPM/I patrulhavam o bairro Conjunto Residencial Elmano Veloso, na zona sul, quando avistaram um homem em condição suspeita nas imediações de local conhecido como ponto de venda de drogas.
Segundo a PM, o suspeito estava agachado mexendo no mato. Os policiais o abordaram. Com ele, foi localizado um aparelho celular e R$ 16 em dinheiro.
Já na vistoria de onde ele mexia, ainda segundo a PM, foi encontrada uma sacola contendo drogas. Ao ser indagado, ele confessou que estava vendendo drogas.
Foram apreendidos 30 pinos de cocaína, 25 buchas de maconha e 37 frascos de haxixe, além de um aparelho celular e R$ 16 em dinheiro.
O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e permaneceu preso por tráfico de drogas.