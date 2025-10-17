GCM prende condenado por homicídio e apreende adolescentes

Duas ações distintas da Guarda Civil Municipal (GCM) na última quinta-feira (16) resultaram na prisão de um homem procurado pela Justiça e na apreensão de dois adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.
No primeiro caso, a GCM prendeu um homem condenado por homicídio e foragido do estado de Minas Gerais. Ele foi identificado ao procurar atendimento em um serviço público, quando o sistema apontou uma pendência judicial em seu nome.
O suspeito deixou o local antes da chegada da equipe, mas foi localizado posteriormente em uma casa de recuperação. Após confirmação do mandado de prisão, ele foi conduzido à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Já no início da noite, durante patrulhamento pela rua Antônio José Carneiro de Souza, equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Gtam (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas) abordaram dois adolescentes que demonstraram nervosismo ao perceber a aproximação das viaturas.
Com eles, foram encontradas porções de cocaína, e, nas buscas pelas imediações, os agentes localizaram uma sacola escondida em um arbusto contendo outros 42 pinos com a mesma substância. Os dois menores foram apreendidos e encaminhados à delegacia, onde o caso foi registrado.