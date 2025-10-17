GCM prende condenado por homicídio e apreende adolescentes

Duas ações distintas da Guarda Civil Municipal (GCM) na última quinta-feira (16) resultaram na prisão de um homem procurado pela Justiça e na apreensão de dois adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

No primeiro caso, a GCM prendeu um homem condenado por homicídio e foragido do estado de Minas Gerais. Ele foi identificado ao procurar atendimento em um serviço público, quando o sistema apontou uma pendência judicial em seu nome.

