BNDES aprova R$ 1,7 bi para Embraer exportar 13 aeronaves aos EUA

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou um financiamento de R$ 1,7 bilhão para viabilizar a exportação de 13 aeronaves modelo E-175 da Embraer à companhia aérea norte-americana SkyWest Airlines. A operação será realizada por meio do produto BNDES Exim Pós-Embarque.

As entregas estão previstas para ocorrer entre o quarto trimestre de 2025 e o final de 2026. A SkyWest Airlines, maior cliente da Embraer nos últimos anos, é também a maior operadora mundial do modelo E-175, com uma frota atual de 265 aeronaves, que deverá chegar a 279 unidades até o fim de 2026.