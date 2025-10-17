Guincho levando carro capota em acidente com caminhão no Vale

Um guincho com carro na prancha capotou em acidente com outro caminhão no entroncamento de rodovias no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (16), por volta de 22h40, no trevo da Rodovia dos Tamoios com a Carvalho Pinto, em São José dos Campos.

No local, de acordo com informações apuradas pela reportagem, houve um choque entre dois caminhões, sendo um deles um guincho, que tinha sobre a prancha um veículo.