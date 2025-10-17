17 de outubro de 2025
RODOVIAS

Guincho levando carro capota em acidente com caminhão no Vale

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Vale 360 News
Veículo capotado na região
Veículo capotado na região

Um guincho com carro na prancha capotou em acidente com outro caminhão no entroncamento de rodovias no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (16), por volta de 22h40, no trevo da Rodovia dos Tamoios com a Carvalho Pinto, em São José dos Campos.

No local, de acordo com informações apuradas pela reportagem, houve um choque entre dois caminhões, sendo um deles um guincho, que tinha sobre a prancha um veículo.

O guincho capotou e o motorista teve um ferimento e apresentava sangramento na região da cabeça. Não há informações a respeito do estado de saúde do motorista do guincho.

Até o momento não foi registrado boletim de ocorrência, apenas a notificação de ocorrência da Polícia Rodoviária Estadual.

