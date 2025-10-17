Idosa é atingida por bala perdida em briga entre gangues no Vale

Uma idosa de 79 anos foi baleada na perna direita por bala perdida durante um confronto armado entre grupos rivais no início da tarde de quinta-feira (16), em Guaratinguetá – cidade tem 12,71 vítimas de homicídio por 100 mil, a nona mais alta taxa do estado de São Paulo.
O caso ocorreu por volta das 12h25, na avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Brasil. A vítima foi levada ao pronto-socorro. Até o registro da ocorrência, não havia risco de morte, segundo a Polícia Civil.
Moradores relataram à polícia que integrantes dos bairros Residencial Santa Mônica e Vila Brasil trocaram disparos na via pública. Em meio ao tiroteio, um projétil atingiu a idosa, que passava pelo local.
A Polícia Militar preservou a área, recolheu sete estojos de munição 9 mm e acionou a perícia para análise dos vestígios. O COI (Centro de Operações) verificou câmeras próximas, mas não foi possível identificar os autores até o fechamento do boletim.
A ocorrência, inicialmente registrada como disparo de arma de fogo e lesão corporal, foi reclassificada pela Polícia Civil para tentativa de homicídio, aplicando a tese do “aberratio ictus” — quando o agente erra o alvo e atinge terceiro.
A alteração consta na 3ª edição do BO, com referência ao art. 73 do Código Penal e à jurisprudência do STJ, segundo a autoridade policial. A autoria é desconhecida.
A equipe deve ouvir testemunhas, ampliar a coleta de imagens em comércios e residências do entorno e cruzar relatos sobre a disputa entre os grupos. Informações que ajudem a identificar os responsáveis podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 181 ou à delegacia da área.