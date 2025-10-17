17 de outubro de 2025
CRIME EM GUARÁ

Idosa é atingida por bala perdida em briga entre gangues no Vale

Por Jesse Nascimento | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Uma idosa de 79 anos foi baleada na perna direita por bala perdida durante um confronto armado entre grupos rivais no início da tarde de quinta-feira (16), em Guaratinguetá – cidade tem 12,71 vítimas de homicídio por 100 mil, a nona mais alta taxa do estado de São Paulo.

O caso ocorreu por volta das 12h25, na avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Brasil. A vítima foi levada ao pronto-socorro. Até o registro da ocorrência, não havia risco de morte, segundo a Polícia Civil.

Moradores relataram à polícia que integrantes dos bairros Residencial Santa Mônica e Vila Brasil trocaram disparos na via pública. Em meio ao tiroteio, um projétil atingiu a idosa, que passava pelo local.

A Polícia Militar preservou a área, recolheu sete estojos de munição 9 mm e acionou a perícia para análise dos vestígios. O COI (Centro de Operações) verificou câmeras próximas, mas não foi possível identificar os autores até o fechamento do boletim.

A ocorrência, inicialmente registrada como disparo de arma de fogo e lesão corporal, foi reclassificada pela Polícia Civil para tentativa de homicídio, aplicando a tese do “aberratio ictus” — quando o agente erra o alvo e atinge terceiro.

A alteração consta na 3ª edição do BO, com referência ao art. 73 do Código Penal e à jurisprudência do STJ, segundo a autoridade policial. A autoria é desconhecida.

A equipe deve ouvir testemunhas, ampliar a coleta de imagens em comércios e residências do entorno e cruzar relatos sobre a disputa entre os grupos. Informações que ajudem a identificar os responsáveis podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 181 ou à delegacia da área.

