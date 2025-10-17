Idosa é atingida por bala perdida em briga entre gangues no Vale

Uma idosa de 79 anos foi baleada na perna direita por bala perdida durante um confronto armado entre grupos rivais no início da tarde de quinta-feira (16), em Guaratinguetá – cidade tem 12,71 vítimas de homicídio por 100 mil, a nona mais alta taxa do estado de São Paulo.

O caso ocorreu por volta das 12h25, na avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Brasil. A vítima foi levada ao pronto-socorro. Até o registro da ocorrência, não havia risco de morte, segundo a Polícia Civil.