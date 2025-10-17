URGENTE: Acidente com vítima grave interdita Dutra no Vale

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma vítima grave e causou interdição total da rodovia Presidente Dutra em Taubaté, na tarde desta sexta-feira (17).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu às 15h30, na altura do km 111, na pista sentido Rio de Janeiro, no trecho de Taubaté.