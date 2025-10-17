URGENTE: Acidente com vítima grave interdita Dutra no Vale

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma vítima grave e causou interdição total da rodovia Presidente Dutra em Taubaté, na tarde desta sexta-feira (17).
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu às 15h30, na altura do km 111, na pista sentido Rio de Janeiro, no trecho de Taubaté.
O acidente envolveu uma colisão traseira entre um veículo VW Kombi e uma motocicleta, deixando uma vítima em estado grave, que estava na moto. Ela foi socorrida para o Hospital Regional de Taubaté. "A condutora foi socorrida pela UR da concessionária", informou a PRF.
O tráfego ficou interditado no local, que não tem desvio, provocando um congestionamento no momento de cinco quilômetros. A faixa da direita foi liberada às 16h22, com oito km de congestionamento. Às 17h40, o trânsito foi totalmente liberado no trecho.