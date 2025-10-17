17 de outubro de 2025
ALERTA

Defesa Civil alerta para avanço de chuva forte na região de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Freepik

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta às 14h50 desta sexta-feira (17) sobre a formação de chuva intensa avançando pelos municípios de Vargem, Monteiro Lobato e São José dos Campos, com possibilidade de atingir também as cidades vizinhas do Vale do Paraíba nas próximas horas.

O aviso, enviado por mensagem de texto aos moradores cadastrados no sistema 40199, orienta a população a redobrar os cuidados durante o período de instabilidade, evitando áreas de risco, como margens de rios, encostas e locais sujeitos a alagamentos.

O alerta ocorre em meio a uma tarde de céu carregado e ventos fortes em diversas partes da região. A Defesa Civil recomenda ainda que os motoristas redobrem a atenção nas rodovias, especialmente na Via Dutra e na Rodovia dos Tamoios, onde o tráfego costuma ficar mais intenso em dias de chuva.

