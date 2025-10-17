Feira do Emprego oferece 1.200 vagas e ações para PCDs em SJC

A Prefeitura de São José dos Campos promove na próxima terça-feira (21) a Feira do Emprego & Dia D para PCDs, realizada em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e Governo de São Paulo. O evento vai oferecer 1.200 vagas de trabalho em diferentes funções profissionais, destinadas a pessoas com ou sem experiência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A iniciativa visa ampliar o acesso ao mercado de trabalho, além de promover a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados do INSS.
A feira será realizada das 9h às 16h no Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, na região norte da cidade. Irão participar empresas e instituições parceiras comprometidas com a empregabilidade e a valorização da diversidade.
Mutirão de laudos.
Além das oportunidades de emprego, haverá processos seletivos, palestras informativas, atendimentos de orientação profissional e emissão de laudos médicos voltados ao público com deficiência.
Os participantes terão a oportunidade de realizar perícias através do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo). Para ter acesso ao serviço, será necessário fazer a inscrição prévia através do link (clique aqui). Só serão atendidas as pessoas que tenha realizado as inscrições previamente.
Palestras.
Durante o evento, o público poderá participar de duas palestras ministradas por profissionais do Senac. Às 10h30, Renato Fernandes Rocha Couto apresentará a palestra “Competências e Oportunidades: Como se Preparar para o Mercado de Trabalho”, voltada preferencialmente ao público PCD.
Às 14h30, Renata Morgado conduzirá a palestra “Liderança e Protagonismo: Construindo seu Espaço no Mercado de Trabalho”, abordando o papel da autonomia e da confiança na trajetória profissional.