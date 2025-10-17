Feira do Emprego oferece 1.200 vagas e ações para PCDs em SJC

A Prefeitura de São José dos Campos promove na próxima terça-feira (21) a Feira do Emprego & Dia D para PCDs, realizada em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e Governo de São Paulo. O evento vai oferecer 1.200 vagas de trabalho em diferentes funções profissionais, destinadas a pessoas com ou sem experiência.

A iniciativa visa ampliar o acesso ao mercado de trabalho, além de promover a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados do INSS.