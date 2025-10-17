Réu por matar fazendeiro e estuprar criança vai a júri no Vale

Acusado de matar um fazendeiro de 75 anos e de sequestrar e violentar uma menina de 11 anos no Vale do Paraíba, Edcarlos de Oliveira Rocha, de 53 anos, será julgado por um júri popular no Tribunal do Júri na próxima terça-feira (21), às 9h, no Fórum de São Luiz do Paraitinga.
Os crimes aconteceram em 17 de fevereiro de 2023, em Lagoinha, resultando na morte de Bento Gordiano de Carvalho Neto, que tinha 75 anos na época. Edcarlos era ex-funcionário da vítima. Ele também é réu por sequestrar e violentar sexualmente a filha de Bento, que tinha 11 anos na ocasião.
Edcarlos foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e vítima maior de 60 anos), sequestro e cárcere privado por fins libidinosos, estupro, roubo e estupro de vulnerável, este por três vezes.
A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2023, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do acusado. “Diante da prova pericial e oral colhida, há lastro probatório suficiente para a pronúncia do acusado”, escreveu, na sentença, a juíza Ana Letícia Oliveira dos Santos.
Caso condenado, a pena poderá ultrapassar 100 anos de reclusão em regime fechado, conforme expectativa da acusação, que contará com o Escritório Bonafé & Bonafé Sociedade de Advogados como assistente de acusação, representando os interesses das vítimas e de seus familiares.
O início dos trabalhos do Tribunal do Júri está previsto para as 9h, podendo a sessão estender-se até o dia seguinte, em razão da complexidade dos fatos e do número de testemunhas arroladas.
A defesa de Edcarlos não foi localizada para comentar o assunto. O espaço segue aberto. Em defesa prévia, pediu o afastamento das qualificadoras do delito de homicídio e a absolvição sumária para outros crimes.
O crime.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, sob o pretexto de conseguir emprego, Edcarlos se dirigiu à Fazenda Carvalho, em Lagoinha, em 17 de fevereiro de 2023. O local pertencia a Bento e sua família. Como já havia trabalhado no local, e era pessoa conhecida das vítimas, ele passou o dia com o fazendeiro, auxiliando nos serviços do sítio.
No início da noite, no mangueiro da fazenda, o denunciado se desentendeu com Bento, por questões de pagamentos anteriores, e, por motivo fútil, desferiu socos no rosto da vítima.
Ato contínuo, o denunciado atou os braços, boca e pescoço do idoso. Por meio cruel (espancamento, asfixia e golpes de faca) e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima (amarras), agrediu-a mais vezes com socos na região da face e, mediante o emprego de uma faca, aplicou-lhe 11 golpes, que foram as causas efetivas da morte da vítima.
Após isso, Edcarlos foi à casa sede da fazenda e chamou a mulher de Bento, hoje com 56 anos. Ele disse a ela que seu marido havia caído no mangueiro e que precisava de ajuda para socorrê-lo.
Na sequência, Edcarlos conduziu a mulher até uma das residências existentes na propriedade, destinada aos empregados do local, que seria ocupada pelo próprio denunciado, sob o pretexto de que Bento estivesse em um dos cômodos da casa, deitado na cama, machucado.
A mulher se dirigiu ao local, utilizando a lanterna do celular para iluminar o caminho, e o denunciado foi atrás da vítima. Ao adentrarem no imóvel, Edcarlos segurou a mulher pelo pescoço e, com emprego de uma faca, obrigou-a a ingressar no cômodo escuro do imóvel, em silêncio. Ali, ele amarrou a vítima pelas mãos e pés, mantendo-a sob cárcere privado, para fins libidinosos – deu-lhe beijos lascivos em sua boca, conforme a denúncia.
Violência e prisão.
Antes de se retirar da casa, Edcarlos disse à vítima que voltaria para “dormir com ela”. Antes de deixar o local, ele subtraiu o celular da mulher. Edcarlos saiu da casa e retornou em seguida, circunstância em que flagrou a mulher tentando se soltar, o que o deixou extremante irritado. Ele amarrou a vítima novamente, com uma corda que possuía em sua mochila, deixando-a em cárcere privado, enquanto se dirigiu à sede da fazenda.
Ao chegar ao local, ele abordou a filha do fazendeiro, que na época tinha 11 anos. Com fins libidinosos, ele a sequestrou, levando-a consigo para fora da fazenda, até a propriedade vizinha. O homem manteve a criança mediante sequestro por aproximadamente quatro horas, causando “grave sofrimento moral”, além de violência sexual com a menina, por três vezes, embaixo de uma árvore.
Edcarlos foi preso uma semana depois do crime, após um cerco policial ser montado na cidade e região. Interrogado, ele confessou os fatos. Em abril de 2023, a Justiça havia determinado a prisão preventiva do réu até o julgamento. Além disso, o juiz solicitou a quebra de sigilo bancário do réu e de uma suposta namorada dele, suspeita de ter colaborado no crime.
"Não dormia à noite com pensamento de que ele poderia aparecer a qualquer momento para matar mais alguém ou se iria acabar naquilo mesmo", disse o filho do fazendeiro assassinado, em entrevista exclusiva a OVALE em 2023 (leia aqui).