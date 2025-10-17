Réu por matar fazendeiro e estuprar criança vai a júri no Vale

Acusado de matar um fazendeiro de 75 anos e de sequestrar e violentar uma menina de 11 anos no Vale do Paraíba, Edcarlos de Oliveira Rocha, de 53 anos, será julgado por um júri popular no Tribunal do Júri na próxima terça-feira (21), às 9h, no Fórum de São Luiz do Paraitinga.

Os crimes aconteceram em 17 de fevereiro de 2023, em Lagoinha, resultando na morte de Bento Gordiano de Carvalho Neto, que tinha 75 anos na época. Edcarlos era ex-funcionário da vítima. Ele também é réu por sequestrar e violentar sexualmente a filha de Bento, que tinha 11 anos na ocasião.