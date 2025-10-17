17 de outubro de 2025
CHUVA FORTE

URGENTE: Defesa Civil alerta para tempestade no Vale nesta sexta

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mapa do Inmet para o risco de tempestades no país
Mapa do Inmet para o risco de tempestades no país

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta, por celular, por volta das 13h30 desta sexta-feira (17), informando sobre o avanço de tempestade no Vale do Paraíba, na região entre Pindamonhangaba e Guaratinguetá, com a possibilidade de atingir municípios vizinhos.

O órgão recomenda que a população redobre os cuidados nas próximas horas, evitando áreas abertas, próximas a árvores ou estruturas metálicas durante a ocorrência de raios.

A Defesa Civil também orienta atenção a possíveis pontos de alagamento e descargas elétricas. Em caso de emergência, a recomendação é acionar o telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Paralelamente, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, que indica perigo potencial, para tempestades no Vale do Paraíba e em várias regiões do estado e em outros estados entre esta sexta e sábado (18), às 10h.

O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Os órgãos reforçam a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas e evitar deslocamentos desnecessários durante as tempestades.

