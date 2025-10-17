URGENTE: Defesa Civil alerta para tempestade no Vale nesta sexta

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta, por celular, por volta das 13h30 desta sexta-feira (17), informando sobre o avanço de tempestade no Vale do Paraíba, na região entre Pindamonhangaba e Guaratinguetá, com a possibilidade de atingir municípios vizinhos.

O órgão recomenda que a população redobre os cuidados nas próximas horas, evitando áreas abertas, próximas a árvores ou estruturas metálicas durante a ocorrência de raios.