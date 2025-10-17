Inpe abre as portas com semana de atividades gratuitas em SJC

O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) realizará a Semana de Ciência e Tecnologia 2025 entre os dias 19 e 25 de outubro, em São José dos Campos. O evento faz parte da 22ª SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia), do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), que neste ano tem como tema “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”.
O Instituto organizou uma semana inteira de atividades gratuitas, voltadas a todos os públicos, incluindo estudantes, professores, famílias e interessados em ciência. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na página oficial do evento.
A programação da Semana combina diversas atividades, incluindo palestras, exibição de filme, oficinas, observações astronômicas e o tradicional Inpe Portas Abertas.
Destaques da programação
Abertura (19/10, domingo): A Semana começa no evento "Ciência no Parque", no Parque Vicentina Aranha, onde o Inpe apresenta maquetes em tamanho real e câmeras de satélites.
Inpe Portas Abertas (25/10, sábado): O público é convidado a uma jornada imersiva pelas instalações do Instituto, das 10h às 17h. Os visitantes receberão um "passaporte científico" para carimbar em estandes, exposições e oficinas. A entrada é gratuita, mas exclusiva para inscritos pelo site.
Palestras
As palestras serão realizadas às 15h, no auditório Fernando de Mendonça (prédio do LIT/Inpe), com vagas limitadas e possibilidade de certificado:
20/10 (segunda): "Projeto PIRATA: boias em alto-mar para entender fenômenos climáticos", com Emanuel Giarolla.
21/10 (terça): "Entre a Antártica e a América do Sul: a influência do Oceano no clima brasileiro", com Luciano Pezzi.
22/10 (quarta): "O papel dos satélites na proteção das águas brasileiras nas mudanças climáticas", com Claudio Clemente Faria Barbosa.
24/10 (sexta): "Do espaço ao mar: monitorando o azul do planeta por satélite", com Milton Kampel.
Outras Atividades
Pré-estreia de Documentário (23/10, quinta): Exibição exclusiva do documentário “Ciência na Mira”, seguida de debate com o diretor e pesquisadores. A atividade será das 17h às 21h.
Observação Astronômica (24/10, sexta): Última observação aberta de Saturno no Miniobservatório Astronômico do Inpe antes da revitalização do equipamento. Serão duas sessões (19h e 20h), com vagas limitadas e cancelamento em caso de mau tempo.
Oficina e Feira de Livros: Serão realizadas uma Oficina de Confecção de Cadernos (dias 21, 22 e 23/10) e uma Feira de Troca de Livros durante toda a semana na Biblioteca do INPE.