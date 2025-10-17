Inpe abre as portas com semana de atividades gratuitas em SJC

O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) realizará a Semana de Ciência e Tecnologia 2025 entre os dias 19 e 25 de outubro, em São José dos Campos. O evento faz parte da 22ª SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia), do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), que neste ano tem como tema “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”.

O Instituto organizou uma semana inteira de atividades gratuitas, voltadas a todos os públicos, incluindo estudantes, professores, famílias e interessados em ciência. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na página oficial do evento.

