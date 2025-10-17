Feito no Vale, ‘carro voador’ da Eve acumula R$ 76 bi em pedidos

O ‘carro voador’ da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, será produzido em série em Taubaté, em uma planta com capacidade para fabricar até 480 unidades por ano.
A empresa informou que já acumula 2,8 mil pedidos globais, incluindo pedidos firmes e cartas de intenção de compra, com valor de aproximadamente US$ 14 bilhões – R$ 76,020 bilhões na atual cotação do dólar. As atuais encomendas garantem uma produção por quase seis anos na região.
O modelo comporta cinco ocupantes (um piloto e quatro passageiros) e possui autonomia de até 100 quilômetros, buscando atender demandas da indústria de Mobilidade Aérea Urbana e contemplando missões intraurbanas e regionais de curta distância.
Com a aeronave elétrica, que é capaz de decolagens e pousos na vertical (eVTOL, na sigla em inglês), a Eve projeta uma redução significativa nos tempos de deslocamento em rotas urbanas estratégicas, como a ligação entre a zona sul de São Paulo e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, passando de até 150 minutos por via terrestre para cerca de 15 minutos com o ‘carro voador’.
“O eVTOL tem potencial para transformar não apenas o transporte de passageiros, mas também setores como turismo, segurança pública e saúde. A agilidade no transporte de órgãos para transplantes, por exemplo, pode salvar vidas e redefinir padrões de eficiência nas grandes cidades”, afirmou Luiz Mauad, vice-presidente de Serviços ao Cliente da Eve.
Encontro.
Em parceria com a InvestSP, a Eve promoveu em São Paulo um encontro estratégico que reuniu autoridades, representantes de órgãos reguladores, ambientais e de segurança, além de operadores, para discutir e alinhar os próximos passos para a implementação do eVTOL no Brasil, os “carros voadores”.
A iniciativa abordou temas essenciais para viabilizar o início das operações comerciais da aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical em 2027, incluindo regulamentação, desenvolvimento de infraestrutura como vertiportos e pontos de recarga, e a formação de profissionais na indústria de Mobilidade Aérea Urbana.
“Este encontro reforça nosso compromisso em trabalhar lado a lado com autoridades e parceiros estratégicos para viabilizar a operação segura e eficiente do eVTOL no Brasil. Estamos avançando não apenas no desenvolvimento da aeronave, mas também na construção de um ecossistema completo que inclui infraestrutura, regulamentação e formação de profissionais na indústria de Mobilidade Aérea Urbana”, afirmou Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility.
“A Eve escolheu o local certo para a produção do eVTOL: o estado com a maior economia do país, infraestrutura de excelência, mão de obra qualificada e um ambiente de negócios favorável à inovação. Nosso objetivo agora é promover a integração estratégica entre os setores público e privado para garantir que a operação seja segura, viável e sustentável”, disse Thiago Camargo, vice-presidente executivo da InvestSP.