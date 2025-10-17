Feito no Vale, ‘carro voador’ da Eve acumula R$ 76 bi em pedidos

O ‘carro voador’ da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, será produzido em série em Taubaté, em uma planta com capacidade para fabricar até 480 unidades por ano.

A empresa informou que já acumula 2,8 mil pedidos globais, incluindo pedidos firmes e cartas de intenção de compra, com valor de aproximadamente US$ 14 bilhões – R$ 76,020 bilhões na atual cotação do dólar. As atuais encomendas garantem uma produção por quase seis anos na região.

