17 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

GCM prende dois e apreende mais de 1kg de drogas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões na residência onde funcionava um ponto de fracionamento de drogas no bairro Estiva
Dois homens foram presos no bairro da Estiva, em Taubaté, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu na quarta-feira (15) durante ação de equipes do Gtam (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas) e da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Municipal). Além das prisões, a operação resultou na apreensão de entorpecentes e de um simulacro de arma de fogo.

A ocorrência teve início quando os agentes da GCM abordaram um homem, de 26 anos, considerado em atitude suspeita nas proximidades de uma escola. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou fugir para dentro de uma residência. No local, os guardas encontraram um ponto de fracionamento de drogas.

Foram apreendidos:

  • Aproximadamente um quilo de crack (em dois tijolos);
  • 210 pinos de cocaína;
  • 43 porções de maconha;
  • 30 pedras de crack;
  • Três balanças de precisão;
  • 10 celulares;
  • Dinheiro em espécie;
  • Um simulacro de arma de fogo;
  • Diversos outros materiais utilizados na atividade criminosa.

O homem confessou ser o responsável por todo o material e confirmou que a casa era utilizada para o preparo e embalagem dos entorpecentes.

Um outro homem, de 31 anos, que estava na residência, foi identificado como responsável por avisar sobre a movimentação de viaturas policiais.

Todo o material foi apreendido, e os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde ficaram à disposição da Justiça.

