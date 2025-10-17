GCM prende dois e apreende mais de 1kg de drogas em Taubaté

Dois homens foram presos no bairro da Estiva, em Taubaté, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu na quarta-feira (15) durante ação de equipes do Gtam (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas) e da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM (Guarda Civil Municipal). Além das prisões, a operação resultou na apreensão de entorpecentes e de um simulacro de arma de fogo.

A ocorrência teve início quando os agentes da GCM abordaram um homem, de 26 anos, considerado em atitude suspeita nas proximidades de uma escola. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele tentou fugir para dentro de uma residência. No local, os guardas encontraram um ponto de fracionamento de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp