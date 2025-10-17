Rodovias: Médico autista faz diferença no atendimento de urgência

Para comemorar o Dia do Médico, celebrado neste sábado (18), a história do médico do Atendimento Pré-Hospitalar, Ademir Aparecido de Campos Júnior, um dos 50 profissionais que atuam nas rodovias administradas pela RioSP, reforça que a medicina é feita por pessoas com diferentes trajetórias, experiências e formas de perceber o mundo.
Médico há mais de 15 anos, ele descobriu o autismo aos 37 anos e está diariamente na linha de frente de acidentes nas rodovias, prestando atendimento essencial a quem precisa, algumas vezes em cenários complexos.
Ao ocupar esse espaço, médicos autistas inspiram outras pessoas e fortalecem a discussão sobre acessibilidade no ambiente de trabalho. Para ele, o autismo traz características que se tornam aliadas no exercício da medicina.
“Eu sou autista de suporte nível 1. O meu limite é maior do que o das outras pessoas. As minhas características como autista me fortalecem em alguns pontos, por exemplo, tenho facilidade para manter o foco e a condição de fazer a mesma coisa durante muito tempo e repetidas vezes. Dentro da função de médico, isso me ajuda muito”, afirma ele.
Diferente do trabalho realizado em hospitais ou consultórios, o atendimento médico em rodovias ocorre em locais e condições imprevisíveis.
“Aqui não há rotina. Cada ocorrência exige atenção total e decisões rápidas, que podem definir o desfecho de uma vida. Diariamente, lidamos com diferentes pessoas — sejam crianças, adultos ou idosos —, cada uma com uma condição e situação distintas”, explica Ademir Júnior.
A integração entre equipes formadas por médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros, policiais e órgãos reguladores garante uma atuação coordenada e eficiente. Essa conexão permite que as ocorrências sejam atendidas de forma ágil, organizada e com qualidade.
A presença de pessoas autistas no ambiente médico reforça a importância da neurodiversidade. Mais do que tratar doenças, médicos escutam, acolhem, orientam e acompanham os pacientes em diferentes momentos e muitas vezes nos mais delicados.
Falar sobre autismo é quebrar barreiras, combater preconceitos e abrir espaço para a promoção da inclusão.
“Eu acho que o maior problema em relação ao autismo é o desconhecimento. Entender o autismo é entender a natureza humana de uma maneira completa. O autista tem algumas questões especiais, assim com um cadeirante. O melhor remédio seria as pessoas entenderem o que é o autismo e não tentar construir protocolos específicos”, conclui Ademir.
Mais do que uma data comemorativa, o Dia do Médico é uma possibilidade de reconhecer a pluralidade que existe dentro da medicina, valorizando histórias, a inclusão e a representatividade nas diferentes frentes de atuação.