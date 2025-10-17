Rodovias: Médico autista faz diferença no atendimento de urgência

Para comemorar o Dia do Médico, celebrado neste sábado (18), a história do médico do Atendimento Pré-Hospitalar, Ademir Aparecido de Campos Júnior, um dos 50 profissionais que atuam nas rodovias administradas pela RioSP, reforça que a medicina é feita por pessoas com diferentes trajetórias, experiências e formas de perceber o mundo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Médico há mais de 15 anos, ele descobriu o autismo aos 37 anos e está diariamente na linha de frente de acidentes nas rodovias, prestando atendimento essencial a quem precisa, algumas vezes em cenários complexos.