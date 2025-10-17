SJC: 'Ele viveu pouco, mas viveu feliz', diz mãe de Gustavo

Em meio à dor e à despedida precoce, uma família de São José dos Campos deu um exemplo de solidariedade e amor ao próximo. Os pais de Gustavo Costa Souza, de apenas 17 anos, autorizaram a doação dos órgãos do adolescente após a confirmação da morte encefálica decorrente de um acidente de moto. A decisão salvou cinco vidas e emocionou a equipe médica do Hospital Municipal da Vila Industrial, referência em captação de órgãos na região.

O caso repercutiu nas redes sociais e mobilizou a comunidade. Gustavo sofreu um grave acidente de moto no último domingo de setembro e foi levado em estado crítico ao hospital. Segundo a família, ele estava na garupa da motocicleta e não conduzindo o veículo, como chegou a ser divulgado. A família diz que a moto não era furtada.