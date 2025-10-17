Engavetamento entre 5 veículos deixa vítimas na via Dutra em SJC

Um engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (17) na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no sentido São Paulo. O acidente ocorreu no km 139, na altura do bairro Eugênio de Melo, região leste da cidade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, que resultou em duas vítimas, sendo que uma delas ficou presa às ferragens.
Equipes de resgate realizaram os procedimentos de extricação para a retirada segura da vítima presa. Ambas foram socorridas pela concessionária RioSP, que administra a Via Dutra, e encaminhadas para atendimento médico.
Segundo informações de trânsito, o acidente causou a interdição da pista e chegou a provocar congestionamento de cerca de 9 quilômetros no trecho.