Engavetamento entre 5 veículos deixa vítimas na via Dutra em SJC

Um engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (17) na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no sentido São Paulo. O acidente ocorreu no km 139, na altura do bairro Eugênio de Melo, região leste da cidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, que resultou em duas vítimas, sendo que uma delas ficou presa às ferragens.

