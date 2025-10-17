Padre Márlon deixa UTI após 14 dias e lança livro de colorir

O padre Márlon Múcio, de Taubaté, recebeu nova alta médica na noite desta quinta-feira (16) após mais 14 dias de internação. Ele estava internado desde 3 de outubro, após ter problemas na traqueostomia.
O religioso sofre de uma doença rara chamada RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina) e precisa tomar cerca de 300 comprimidos por dia para sobreviver.
“Graças a Deus e as orações de vocês, eu estou de alta. Eu estou feliz demais da conta porque foram 14 dias na UTI, por conta de várias dificuldades aqui na minha traqueia inclusive dores homéricas e hoje, graças a Deus, estou indo para casa. Bem melhor”, disse ele em vídeo publicado no Instagram, onde tem 1,5 milhão de seguidores.
“Há um momento que tem um pouquinho só de dor, mas um pouquinho de cruz a gente não pode ficar sem, né gente?”, afirmou o religioso.
Padre Márlon estava internado em um hospital de São José dos Campos após a traqueostomia dele quebrar. Ele recebeu outro modelo, mas não se adaptou e foi para a UTI. Na ocasião, o padre relatou que sentia dores e que tinha dificuldades para respirar.
Ele foi obrigado a cancelar a participação em um evento beneficente realizado no início de outubro para arrecadar fundos para a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, fundada por ele em Taubaté. Trata-se da única unidade de saúde do país destinado exclusivamente para pacientes com doenças raras.
Padre Márlon também falou sobre o livro que está lançando ao lado de Carminha Correa, a Mamãe Carminha, que é mãe do religioso. É um livro infantil de versinhos e para colorir, chamado “A aventura das vidas raras”.
“Chegou o meu livro e da Mamãe Carminha para colorir. Eu sei que você estava esperando. Eram muitos pedidos. É a coisa mais linda do mundo. Olha, você vai amar, vai crescer, tem muito crescimento, muita vida, tem Deus aqui partilhado, muito amor pelos raros, paixão pela vida e assim o livro é todinho em versos e para colorir”, disse o sacerdote.
A apresentação do livro é feita pelo casal Juliano Cazarré e Letícia Cazarré, ele ator e ela cientista e educadora, que têm seis filhos. Toda a renda da venda do livro será revertida para a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros.