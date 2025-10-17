Padre Márlon deixa UTI após 14 dias e lança livro de colorir

O padre Márlon Múcio, de Taubaté, recebeu nova alta médica na noite desta quinta-feira (16) após mais 14 dias de internação. Ele estava internado desde 3 de outubro, após ter problemas na traqueostomia.

O religioso sofre de uma doença rara chamada RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina) e precisa tomar cerca de 300 comprimidos por dia para sobreviver.