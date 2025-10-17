São José Basket estreia no NBB fora de casa contra o Cruzeiro

O São José Basket estreia neste sábado (18), na edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil), em visita ao Cruzeiro, a partir das 16h, no Gin. Dona Salomé, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, terá pela frente um rival que jogará a elite do basquete nacional pela primeira vez na história. Além disso, irá atuar em um ginásio totalmente reformado pelos mineiros e que promete ser um ‘caldeirão’, por conta da proximidade entre torcida e jogadores.