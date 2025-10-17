São José Basket estreia no NBB fora de casa contra o Cruzeiro

O São José Basket estreia neste sábado (18), na edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil), em visita ao Cruzeiro, a partir das 16h, no Gin. Dona Salomé, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte.
Agora, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, terá pela frente um rival que jogará a elite do basquete nacional pela primeira vez na história. Além disso, irá atuar em um ginásio totalmente reformado pelos mineiros e que promete ser um ‘caldeirão’, por conta da proximidade entre torcida e jogadores.
Assim, os joseenses terão mais esse desafio na primeira rodada do torneio nacional, onde a meta inicial é se classificar para o mata-mata. Esse jogo será o primeiro desde a eliminação nas quartas de final o Campeonato Paulista, no dia 1º de outubro, quando perdeu por 91 a 54 para o Franca.
Nesses últimos 15 dias, Marrelli teve bastante tempo para preparar o time, corrigir os erros e fazer os ajustes antes da estreia. Contra um time debutante no torneio nacional, o São José espera se impor e sair de quadra com a vitória.
Sobre o adversário de logo mais, o treinador joseense espera um confronto dos mais complicados. "Conseguiram montar um bom time, com alguns nomes conhecidos do cenário nacional, mas nós temos que entrar em busca da vitória, temos totais condições de fazer um bom jogo e vencer a partida, o que seria muito importante para começarmos bem o campeonato", afirmou.
Maior NBB da história
Com 20 times da disputa, essa edição do NBB será a maior da história. Na prática, serão 38 rodadas na primeira fase, com ao menos 19 jogos em casa no campeonato, gerando muita atração para os torcedores.
O São José faz o primeiro jogo em casa apenas na terceira rodada, dia 27, quando recebe o Vasco, no Linneu de Moura, às 19h30.
No regulamento, os 16 melhores colocados avançam às oitavas de final. Todas as fases de playoffs serão disputas em melhor-de-cindo, com o time que vencer três jogos seguindo na competição.
E as séries melhores de cinco voltarão a ser disputadas no sistema 1-2-2, com os Jogos 1, 4 e 5 sendo realizados na casa do time de melhor campanha na fase de classificação, enquanto os jogos 2 e 3 ficam com mando da equipe de campanha inferior.
Outra novidade dessa edição será o ascenso e descenso. Ao final da fase de classificação os dois últimos colocados serão automaticamente rebaixados para a Liga Ouro do ano seguinte, enquanto somente o campeão da Liga Ouro de 2026 conquistará o direito de pleitear a uma vaga no NBB 2026/2027.
Jogos do São José no primeiro turno
- 18/10 (sábado) às 16h - Cruzeiro x Mr.Moo São José Basketball - Belo Horizonte/MG
- 20/10 (segunda-feira) às 19h - KTO Minas x Mr.Moo São José Basketball - Belo Horizonte/MG
- 27/10 (segunda-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball x Vasco da Gama - Ginásio Linneu de Moura
- 29/10 (quarta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball x Flamengo - Ginásio Linneu de Moura
- 01/11 (sábado) às 18h - Mr.Moo São José Basketball x Botafogo - Ginásio Linneu de Moura
- 04/11 (terça-feira) às 19h30 - Paulistano/CORPe x Mr.Moo São José Basketball - São Paulo/SP
- 11/11 (terça-feira) às 20h30 - Corinthians x Mr.Moo São José Basketball - São Paulo/SP
- 15/11 (sábado) às 19h30 - Unifacisa x Mr.Moo São José Basketball - Campina Grande/PB
- 18/11 (terça-feira) às 19h30 - Fortaleza Basquete Cearense x Mr.Moo São José Basketball - Fortaleza/CE
- 22/11 (sábado) às 18h - Mr.Moo São José Basketball x Pato - Ginásio Linneu de Moura
- 03/12 (quarta-feira) às 19h30 - Bauru x Mr.Moo São José Basketball - Bauru/SP
- 05/12 (sexta-feira) às 19h - Sesi Franca x Mr.Moo São José Basketball - Franca/SP
- 10/12 (quarta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball x Caixa/Brasília - Ginásio Linneu de Moura
- 12/12 (sexta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball x Rio Claro - Ginásio Linneu de Moura
- 16/12 (terça-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball x Caxias do Sul - Ginásio Linneu de Moura
- 19/12 (sexta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball x Mogi - Ginásio Linneu de Moura
- 23/12 (terça-feira) às 20h - Pinheiros x Mr.Moo São José Basketball - São Paulo/SP
- 27/12 (sábado) às 18h - Mr.Moo São José Basketball x Ceisc/União Corinthians - Ginásio Linneu de Moura
- 29/12 (segunda-feira) às 19h30 - Osasco x Mr.Moo São José Basketball - Osasco/SP