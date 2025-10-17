Taubaté quer prêmio de cidade mais italiana de São Paulo

Taubaté está concorrendo ao Prêmio Italicittà 2025, uma iniciativa que busca eleger a cidade mais italiana do estado de São Paulo. Esta é a primeira edição do prêmio, promovido pelo Circolo Italiano San Paolo, com o objetivo de reconhecer a rica atividade cultural e o legado da imigração italiana preservados em diferentes cidades paulistas. O reconhecimento se dará por meio da valorização de festas, projetos culturais, atividades educativas, ações gastronômicas, literárias e de memória.
A cidade participa com a apresentação de suas ações em duas categorias específicas para municípios: Festa Italiana Cultural da Cidade e Foto de Monumento Italiano ou Manifestação Cultural Concreta.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além da competição entre cidades, os munícipes também podem participar de categorias individuais. Pessoas com forte ligação com a Itália podem concorrer em modalidades como Redação ou Ensaio Literário, Miss Circolo Italiano 2025 e Princesas Italianas, Revelação Artística e Vídeo de História Familiar Italiana.
Cultura Italiana em Quiririm
A candidatura de Taubaté é grandemente impulsionada pelo distrito de Quiririm. O local mantém viva a tradição da colônia italiana, destacando-se por manter o Museu da Imigração Italiana, além da promoção anual da Festa da Colônia Agrícola Italiana, um evento que atrai cerca de 300 mil pessoas para celebrar a gastronomia, a música e a cultura italiana.
As inscrições são realizadas pelo site do prêmio. O prazo para participação vai até 10 de novembro de 2025.
Os municípios finalistas serão divulgados até 1º de dezembro de 2025 e os vencedores em 6 de dezembro de 2025.
A Cerimônia de Premiação está prevista para março de 2026, na cidade de São Paulo.