Taubaté quer prêmio de cidade mais italiana de São Paulo

Taubaté está concorrendo ao Prêmio Italicittà 2025, uma iniciativa que busca eleger a cidade mais italiana do estado de São Paulo. Esta é a primeira edição do prêmio, promovido pelo Circolo Italiano San Paolo, com o objetivo de reconhecer a rica atividade cultural e o legado da imigração italiana preservados em diferentes cidades paulistas. O reconhecimento se dará por meio da valorização de festas, projetos culturais, atividades educativas, ações gastronômicas, literárias e de memória.

A cidade participa com a apresentação de suas ações em duas categorias específicas para municípios: Festa Italiana Cultural da Cidade e Foto de Monumento Italiano ou Manifestação Cultural Concreta.

