Aplicativos: mais horas de trabalho e menos rendimento, diz IBGE

O número de brasileiros que têm nos aplicativos sua principal forma de trabalho aumentou expressivamente nos últimos dois anos. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 1,7 milhão de pessoas executavam trabalho em plataformas digitais em 2024, crescimento de 25,4% em relação a 2022, quando o contingente era de 1,3 milhão.

A pesquisa foi feita a partir de inédita cooperação técnica com o MPT (Ministério Público do Trabalho) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).