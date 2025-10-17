17 de outubro de 2025
OPORTUNIDADE

Cephas tem 2.000 vagas em cursos gratuitos e à distância

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Cursos gratuitos e EAD para residentes em São José dos Campos
A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), abriu 2.000 vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos na modalidade EAD (Educação a Distância). A oportunidade é exclusiva para moradores de São José dos Campos interessados em aprimorar suas habilidades no mercado de trabalho.

Os cursos são:

  • Gestão de Projetos
  • Noções de Logística e Logística Reversa
  • Relacionamento Interpessoal
  • Seis Sigma.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de novembro diretamente na página do programa no site da Prefeitura de São José dos Campos, ou pela Central 156 (telefone, site e aplicativo). O início das aulas está marcado para 10 de novembro.

