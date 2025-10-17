ATENÇÃO: Matou colega de trabalho com facada no peito na região

A Polícia Militar registrou um homicídio na madrugada desta sexta-feira (17), no distrito de Boiçucanga, em São Sebastião. Um homem de 20 anos foi fatalmente ferido após uma discussão com um colega de trabalho em um alojamento na Vila Sahy. A vítima sofreu uma perfuração por arma branca na região do tórax, foi rapidamente levada ao Pronto-Socorro de Boiçucanga, mas, ao dar entrada na unidade de saúde, já estava em óbito.

A briga teria começado por volta das 00h05 dentro da habitação coletiva. Após golpear a vítima, o autor do crime fugiu do local.

