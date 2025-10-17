ATENÇÃO: Matou colega de trabalho com facada no peito na região

A Polícia Militar registrou um homicídio na madrugada desta sexta-feira (17), no distrito de Boiçucanga, em São Sebastião. Um homem de 20 anos foi fatalmente ferido após uma discussão com um colega de trabalho em um alojamento na Vila Sahy. A vítima sofreu uma perfuração por arma branca na região do tórax, foi rapidamente levada ao Pronto-Socorro de Boiçucanga, mas, ao dar entrada na unidade de saúde, já estava em óbito.
A briga teria começado por volta das 00h05 dentro da habitação coletiva. Após golpear a vítima, o autor do crime fugiu do local.
Após notificação, as autoridades foram acionadas e iniciaram as buscas pelo suspeito.
Prisão do autor do crime
A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência.
Durante a apresentação dos fatos na Delegacia de Polícia, o autor do crime entrou em contato telefônico com um dos colegas, pedindo apoio e informando uma possível localização para a fuga. De posse da informação, a equipe do CGP (Comando de Grupo de Patrulha) iniciou o patrulhamento na divisa com o município de Caraguatatuba.
O suspeito foi visualizado em um posto de combustível, na Rodovia Manoel Hipólito do Rego.
Abordado e questionado pelos policiais, ele confessou o crime e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Boiçucanga, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de homicídio.
Ele permanece preso e está à disposição da Justiça.