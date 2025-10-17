Adolescente de 17 anos mata colega com facada no peito na região

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante na madrugada desta sexta-feira (17) suspeito de matar um colega com uma facada no peito durante uma discussão em uma residência na Praia Barra do Sahy, em São Sebastião. A vítima, identificada como Daniel Oliveira, trabalhava como vendedor ambulante e morreu após ser atingida por uma arma branca.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 2º DP (Distrito Policial) de São Sebastião, a briga teria começado por motivo fútil, após a troca de um áudio entre os dois. As testemunhas informaram que a discussão se iniciou de forma repentina e terminou quando o adolescente, identificado pelas iniciais D.F.S.S., conhecido como “Coyô”, foi até um quarto e retornou com uma faca.
Poucos instantes depois, Daniel apareceu ferido, com a mão sobre o peito, dizendo que havia sido esfaqueado. Colegas de casa tentaram estancar o sangramento com uma camisa e o levaram, em veículo particular, ao Pronto-Socorro de Boiçucanga, mas o homem chegou sem vida à unidade de saúde. O médico plantonista confirmou uma perfuração no tórax, próxima ao coração, considerada fatal.
Segundo o relato das testemunhas, tanto o autor quanto a vítima e os demais moradores da casa eram naturais de Minas Gerais e estavam em São Sebastião para trabalhar de forma informal como ambulantes nas praias da região.
Após o crime, o adolescente tentou fugir. Policiais militares conseguiram localizá-lo em um posto de combustível na divisa entre Caraguatatuba e São Sebastião, após rastrear sua localização via celular. Durante a abordagem, o jovem confessou o ato, alegando ter agido após ser “provocado” pela vítima.
Diante das provas e da confissão, ele foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, por motivo fútil. O caso foi apresentado à Vara da Infância e Juventude, e o adolescente foi encaminhado à Fundação Casa.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime e solicitou exames periciais, incluindo necropsia e perícia no local do homicídio, para identificar a arma utilizada.