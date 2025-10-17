Adolescente de 17 anos mata colega com facada no peito na região

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante na madrugada desta sexta-feira (17) suspeito de matar um colega com uma facada no peito durante uma discussão em uma residência na Praia Barra do Sahy, em São Sebastião. A vítima, identificada como Daniel Oliveira, trabalhava como vendedor ambulante e morreu após ser atingida por uma arma branca.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 2º DP (Distrito Policial) de São Sebastião, a briga teria começado por motivo fútil, após a troca de um áudio entre os dois. As testemunhas informaram que a discussão se iniciou de forma repentina e terminou quando o adolescente, identificado pelas iniciais D.F.S.S., conhecido como “Coyô”, foi até um quarto e retornou com uma faca.