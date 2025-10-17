Idosa de 79 anos é atingida por disparo de arma de fogo no Vale

Uma idosa de 79 anos foi atingida por um disparou de arma de fogo em Guaratinguetá, na noite dessa quinta-feira (16). O caso aconteceu na avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro São Bento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

No local, foi encontrada uma vítima: mulher de 79 anos, apresentando ferimento perfurocontundente em membro inferior direito.