17 de outubro de 2025
MULHER FERIDA

Idosa de 79 anos é atingida por disparo de arma de fogo no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma idosa de 79 anos foi atingida por um disparou de arma de fogo em Guaratinguetá, na noite dessa quinta-feira (16). O caso aconteceu na avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro São Bento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

No local, foi encontrada uma vítima: mulher de 79 anos, apresentando ferimento perfurocontundente em membro inferior direito.

A equipe prestou os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada à UPA de Guaratinguetá para atendimento médico.

Não há informações sobre a dinâmica do disparo, se foi intencional ou acidental. O caso vai ser investigado.

