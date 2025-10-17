Jacareí: 1.500 toneladas de lixo são retiradas do Córrego Turi

Em ação de prevenção contra enchentes, a Prefeitura de Jacareí finalizou o serviço de limpeza dos piscinões do Córrego do Turi, nos três reservatórios de detenção de água localizados na Rodovia Nilo Máximo, na altura dos bairros Jardim do Marquês e Parque dos Príncipes.

Em cinco dias de trabalho, foram removidas quase 1.500 toneladas de lixo e detritos.

