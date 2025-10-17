17 de outubro de 2025
MEIO AMBIENTE

Jacareí: 1.500 toneladas de lixo são retiradas do Córrego Turi

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Foram necessárias 180 viagens para remoção de 1.500 toneladas de detritos do Córrego Turi
Em ação de prevenção contra enchentes, a Prefeitura de Jacareí finalizou o serviço de limpeza dos piscinões do Córrego do Turi, nos três reservatórios de detenção de água localizados na Rodovia Nilo Máximo, na altura dos bairros Jardim do Marquês e Parque dos Príncipes.

Em cinco dias de trabalho, foram removidas quase 1.500 toneladas de lixo e detritos.

Foram necessárias 180 viagens de caminhão para a retirada do material, além de maquinário pesado como retroescavadeiras e tratores.

A operação busca preparar o município para a chegada do verão e o período de chuvas fortes. A limpeza garante o melhor escoamento das águas para evitar inundações nas áreas de risco.

