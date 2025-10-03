17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

3º Baep frustra tentativa de roubo de cobre e prende homem em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
3º Baep prende homem que tentava roubar uma empresa de cobre em São José dos Campos
3º Baep prende homem que tentava roubar uma empresa de cobre em São José dos Campos

Policiais militares do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem após uma tentativa de roubo a uma empresa de cobre em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16), às 21h45, quando a equipe conseguiu prender o suspeito em flagrante no bairro Chácaras Reunidas.

Com ele, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares, além do caminhão JAC V 260, que possivelmente seria usado para transportar o material subtraído.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários