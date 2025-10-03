3º Baep frustra tentativa de roubo de cobre e prende homem em SJC

Policiais militares do 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem após uma tentativa de roubo a uma empresa de cobre em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16), às 21h45, quando a equipe conseguiu prender o suspeito em flagrante no bairro Chácaras Reunidas.

Com ele, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares, além do caminhão JAC V 260, que possivelmente seria usado para transportar o material subtraído.

