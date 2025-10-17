Acidente com moto deixa trânsito no caótico no Anel Viário em SJC

As primeiras horas da manhã desta sexta-feira (17) foram marcadas por trânsito intenso e lentidão no Anel Viário, em São José dos Campos, após um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta nas proximidades do Mirante, no bairro Vila Zelfa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. No local, os socorristas encontraram um homem de 49 anos com contusões no dorso e nos membros inferiores. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda na via e foi encaminhado consciente ao Pronto-Socorro da Vila Industrial para avaliação médica e tratamento.

Devido à presença de equipes de resgate e ao bloqueio parcial da via, o engarrafamento se estendeu por vários quilômetros, afetando principalmente motoristas que seguiam sentido zona leste e centro da cidade.