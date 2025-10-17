Adeus, Dunga! Empresário morre em acidente com trator no Vale 

Campos do Jordão amanheceu em luto nesta sexta-feira (17) após a morte de Luiz Eduardo, conhecido carinhosamente como “Dunga”, um dos mais tradicionais e queridos comerciantes da cidade. Ele tinha 49 anos e faleceu na noite de quinta-feira (16), após um acidente com um trator na estrada do Campos Novos, no município de Cunha.

O acidente ocorreu por volta das 17h15. Dunga conduzia o trator quando o veículo capotou, causando ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido por populares e encaminhado à Santa Casa de Cunha, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pela equipe médica por volta das 20h.