Adeus, Dunga! Empresário morre em acidente com trator no Vale 

Campos do Jordão amanheceu em luto nesta sexta-feira (17) após a morte de Luiz Eduardo, conhecido carinhosamente como “Dunga”, um dos mais tradicionais e queridos comerciantes da cidade. Ele tinha 49 anos e faleceu na noite de quinta-feira (16), após um acidente com um trator na estrada do Campos Novos, no município de Cunha.
O acidente ocorreu por volta das 17h15. Dunga conduzia o trator quando o veículo capotou, causando ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido por populares e encaminhado à Santa Casa de Cunha, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pela equipe médica por volta das 20h.
A notícia abalou a comunidade jordanense, que via em Dunga um exemplo de dedicação, humildade e alegria. Ele era proprietário de um dos mais conhecidos comércios de salgados para festas da região, atividade que mantinha há 26 anos.
Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram diversas homenagens. A filha de Dunga, Nathalia, publicou uma mensagem emocionante. “Meu pai estava pilotando um trator e capotou. Parecia tudo bem; ele estava falando com a minha mãe, mas sentindo muita dor no peito. Foi encaminhado para Cunha e, lá, entubado, ele faleceu, pois seu pulmão foi perfurado. Estamos inconsoláveis, pois quem o conhece sabe a pessoa incrível que ele foi. Tem uma história linda, um casamento de 28 anos, 6 filhos e 26 anos de história com os salgados. A melhor pessoa que eu conheço. Ele está com Deus. Eu te amo, papai querido, meu melhor amigo.”
Dunga deixa esposa, filhos, netos e uma legião de amigos. O velório e sepultamento devem ocorrer em Campos do Jordão, com grande comoção na cidade.