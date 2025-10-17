17 de outubro de 2025
PORTE ILEGAL DE ARMA

Falso entregador leva arma na bolsa e é preso em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Baep prende um homem e apreende arma em Guaratinguetá
Baep prende um homem e apreende arma em Guaratinguetá

Um homem foi preso portando uma arma de fogo em uma bolsa de entrega na Estrada Vicinal Plínio Galvão César, na altura do nº 3999, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16), por volta das 17h, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e apreenderam com ele:

  • Um revólver calibre .38;
  • Cinco munições intactas;
  • Uma munição deflagrada;
  • R$ 87,60 em espécie;
  • Um celular Motorola;
  • Uma bag do Ifood

Além dos itens, a Polícia também apreendeu uma Moto Honda/Bros.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Guaratinguetá e o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.

