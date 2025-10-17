Falso entregador leva arma na bolsa e é preso em Guaratinguetá

Um homem foi preso portando uma arma de fogo em uma bolsa de entrega na Estrada Vicinal Plínio Galvão César, na altura do nº 3999, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (16), por volta das 17h, quando policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito e apreenderam com ele:

Um revólver calibre .38;

Cinco munições intactas;

Uma munição deflagrada;

R$ 87,60 em espécie;

Um celular Motorola;

Uma bag do Ifood

Além dos itens, a Polícia também apreendeu uma Moto Honda/Bros.