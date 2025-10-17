Ciclista fica ferida após ser atingida por carro em São José

Uma ciclista de 40 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com um automóvel na rua Antônio José Matos de Lima, no Jardim Vale do Sol, em São José dos Campos. O caso ocorreu nesta quinta-feira (17) e mobilizou o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro à vítima no local. De acordo com a corporação, a mulher apresentava suspeita de fratura nos membros inferiores.

Após os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada consciente ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde passou por avaliação médica e tratamento.