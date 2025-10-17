Jacareí oferece programação gratuita na Semana Lixo Zero

A Prefeitura de Jacareí inicia na segunda-feira (20) a programação da Semana Lixo Zero 2025. O evento, que segue até a sexta-feira (24), visa mobilizar e conscientizar a população sobre a importância da gestão adequada de resíduos e práticas sustentáveis, acompanhando o movimento nacional liderado pelo Instituto Lixo Zero Brasil. A semana é realizada anualmente em cumprimento à Lei Municipal Nº 6.358/2020.

Neste ano, as atividades incluem ações práticas e educativas, com foco no descarte correto e na educação ambiental.

Atividades