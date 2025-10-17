17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
SUSTENTABILIDADE

Jacareí oferece programação gratuita na Semana Lixo Zero

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Programação da Semana Lixo Zero acontece no Viveiro Municipal Seo Moura
A Prefeitura de Jacareí inicia na segunda-feira (20) a programação da Semana Lixo Zero 2025. O evento, que segue até a sexta-feira (24), visa mobilizar e conscientizar a população sobre a importância da gestão adequada de resíduos e práticas sustentáveis, acompanhando o movimento nacional liderado pelo Instituto Lixo Zero Brasil. A semana é realizada anualmente em cumprimento à Lei Municipal Nº 6.358/2020.

Neste ano, as atividades incluem ações práticas e educativas, com foco no descarte correto e na educação ambiental.

Atividades

  • Treinamento de Feirantes (Segunda-feira, 20): Treinamento sobre o descarte correto de resíduos.
  • Elaboração de Cartilha (Terça-feira, 21): O evento "Diálogos ProMEA em Ação" promoverá a revisão do Programa Municipal de Educação Ambiental e dará início à elaboração de uma cartilha sobre o descarte de resíduos, com participação popular.
  • Mostra de Cinema Ambiental (Quarta e Quinta, 22 e 23): Em parceria com a SEMIL-ECOFALANTE, serão exibidos os filmes "Kigalinha" e "Parceiros da Floresta" para escolas. Os filmes abordam temas como aquecimento global e preservação florestal.
  • Ação Social (Sexta-feira, 24): A Semana será encerrada com a entrega de tampinhas plásticas para o projeto "Tampinha Solidária", que reverte a arrecadação em benefícios sociais.

A maioria das atividades será realizada no auditório do Viveiro Municipal "Seo Moura", com exibições de filmes também nas unidades escolares participantes.

O viveiro fica na Estrada Teófilo Teodor Resende, nº 39, no bairro Jardim Colinas.

