Litoral Norte tem 'Dia D' de Multivacinação e Outubro Rosa

No sábado (18), Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela promovem o "Dia D" da Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes. As cidades também aproveitam a estrutura para integrar ações do Outubro Rosa, oferecendo exames preventivos e cuidados específicos para a saúde feminina.

Caraguatatuba

Em Caraguatatuba, a mobilização acontece nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com exceção da UBS Tabatinga. As unidades funcionarão das 8h às 17h, vacinando crianças e adolescentes menores de 15 anos, de acordo com o previsto no Calendário Nacional. Além disso, será disponibilizada a vacina contra o HPV para adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ubatuba