Litoral Norte tem 'Dia D' de Multivacinação e Outubro Rosa

No sábado (18), Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela promovem o "Dia D" da Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes. As cidades também aproveitam a estrutura para integrar ações do Outubro Rosa, oferecendo exames preventivos e cuidados específicos para a saúde feminina.
Caraguatatuba
Em Caraguatatuba, a mobilização acontece nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com exceção da UBS Tabatinga. As unidades funcionarão das 8h às 17h, vacinando crianças e adolescentes menores de 15 anos, de acordo com o previsto no Calendário Nacional. Além disso, será disponibilizada a vacina contra o HPV para adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ubatuba
Ubatuba realiza a "Edição Outubro Rosa", transformando o Dia D em um evento de saúde integral. Vinte Unidades Básicas de Saúde estarão abertas das 8h às 17h, com imunização para toda a população. Simultaneamente, as unidades realizarão atendimentos gratuitos voltados à saúde da mulher, incluindo exames de Papanicolau, testes rápidos e avaliação de mamas.
A ação abrange UBSs em bairros estratégicos como Centro (Cícero Gomes), Perequê-Açu, Ipiranguinha, Estufa I e II, Itaguá, Lagoinha e Maranduba.
São Sebastião
São Sebastião contará com as UBSs e um esquema de vacinação itinerante, também das 8h às 17h. Estarão em funcionamento as UBSs de Juquehy 2, Boiçucanga, Maresias, Topolândia, Morro do Abrigo e Enseada.
Dez equipes móveis percorrerão diversos bairros, como Varadouro, Boraceia, Barra do Sahy, Barra do Una e Cambury, levando a vacinação de casa em casa.
Estarão disponíveis todas as vacinas de rotina, além das doses contra Gripe, Covid-19 e o reforço contra o HPV.
Ilhabela
Em Ilhabela, o Dia D já ocorreu no sábado passado (11), mas o município programou uma nova ação de resgate neste sábado (18), das 8h às 16h, na UBS Barra Velha. O foco é a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes que ainda não compareceram.
Importante
Em todas as cidades, é obrigatória a apresentação da caderneta de vacinação.
Para endereços completos das UBSs, consulte os canais oficiais de comunicação das respectivas Prefeituras.