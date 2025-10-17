17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SAÚDE

Litoral Norte tem 'Dia D' de Multivacinação e Outubro Rosa

Por Luyse Camargo | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O 'Dia D' pretende atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes em toda a região
O 'Dia D' pretende atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes em toda a região

No sábado (18), Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela promovem o "Dia D" da Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes. As cidades também aproveitam a estrutura para integrar ações do Outubro Rosa, oferecendo exames preventivos e cuidados específicos para a saúde feminina.

Caraguatatuba

Em Caraguatatuba, a mobilização acontece nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com exceção da UBS Tabatinga. As unidades funcionarão das 8h às 17h, vacinando crianças e adolescentes menores de 15 anos, de acordo com o previsto no Calendário Nacional. Além disso, será disponibilizada a vacina contra o HPV para adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ubatuba

Ubatuba realiza a "Edição Outubro Rosa", transformando o Dia D em um evento de saúde integral. Vinte Unidades Básicas de Saúde estarão abertas das 8h às 17h, com imunização para toda a população. Simultaneamente, as unidades realizarão atendimentos gratuitos voltados à saúde da mulher, incluindo exames de Papanicolau, testes rápidos e avaliação de mamas.

A ação abrange UBSs em bairros estratégicos como Centro (Cícero Gomes), Perequê-Açu, Ipiranguinha, Estufa I e II, Itaguá, Lagoinha e Maranduba.

São Sebastião

São Sebastião contará com as UBSs e um esquema de vacinação itinerante, também das 8h às 17h. Estarão em funcionamento as UBSs de Juquehy 2, Boiçucanga, Maresias, Topolândia, Morro do Abrigo e Enseada.

Dez equipes móveis percorrerão diversos bairros, como Varadouro, Boraceia, Barra do Sahy, Barra do Una e Cambury, levando a vacinação de casa em casa.

Estarão disponíveis todas as vacinas de rotina, além das doses contra Gripe, Covid-19 e o reforço contra o HPV.

Ilhabela

Em Ilhabela, o Dia D já ocorreu no sábado passado (11), mas o município programou uma nova ação de resgate neste sábado (18), das 8h às 16h, na UBS Barra Velha. O foco é a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes que ainda não compareceram.

Importante

Em todas as cidades, é obrigatória a apresentação da caderneta de vacinação.

Para endereços completos das UBSs, consulte os canais oficiais de comunicação das respectivas Prefeituras.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários