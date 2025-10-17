Processo seletivo tem 105 vagas no Vale; salários de até R$ 5.280

A Prefeitura de Tremembé anunciou a abertura de um PSS (Processo Seletivo Simplificado) para preencher 106 vagas imediatas e formar cadastro de reserva. As oportunidades são na área de educação e abrangem todos os níveis de escolaridade, com salários que podem atingir R$ 5.280,62. As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e vão até dia 26 de outubro de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O processo seletivo visa reforçar o quadro da autarquia escolar em diversas funções, com destaque para:
- Nível Fundamental: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Inspetor de Alunos e Merendeiro, com salários que variam de R$ 1.553,21 a R$ 2.624,26.
- Nível Médio: Auxiliar de Inclusão Escolar, Oficial de Escola e Secretário de Escola, com média salarial proposta de R$ 3.319,04.
- Nível Superior: Professor de Educação Básica I, Professor I - Educação Integral e Professor II (Artes, Ciências, Matemática, Português, Inglês, História, Geografia), com salários de até R$ 5.280,62.
Inscrições e Prazos
As inscrições começam nesta sexta-feira (17), e se encerram no dia 26 de outubro de 2025, mediante pagamento de taxa que varia entre R$ 45,00 (Nível Fundamental) e R$ 65,00 (Nível Superior), devendo ser efetivada pela internet, no site da banca organizadora. Há isenção de pagamento para os casos previstos em lei.
Avaliação
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 23 de novembro de 2025.
Candidatos de Nível Superior também passarão pela etapa de prova de títulos, de caráter classificatório.
As provas objetivas serão compostas por questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Conhecimentos Pedagógicos e Legislação e Conhecimentos Específicos.
O edital completo e o conteúdo programático detalhado estão disponíveis no site do IDCAP.
O PSS terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.