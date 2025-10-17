Processo seletivo tem 105 vagas no Vale; salários de até R$ 5.280

A Prefeitura de Tremembé anunciou a abertura de um PSS (Processo Seletivo Simplificado) para preencher 106 vagas imediatas e formar cadastro de reserva. As oportunidades são na área de educação e abrangem todos os níveis de escolaridade, com salários que podem atingir R$ 5.280,62. As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e vão até dia 26 de outubro de 2025.

O processo seletivo visa reforçar o quadro da autarquia escolar em diversas funções, com destaque para:

Nível Fundamental: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Inspetor de Alunos e Merendeiro, com salários que variam de R$ 1.553,21 a R$ 2.624,26.

Nível Médio: Auxiliar de Inclusão Escolar, Oficial de Escola e Secretário de Escola, com média salarial proposta de R$ 3.319,04.

Nível Superior: Professor de Educação Básica I, Professor I - Educação Integral e Professor II (Artes, Ciências, Matemática, Português, Inglês, História, Geografia), com salários de até R$ 5.280,62.

Inscrições e Prazos