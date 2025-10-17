ATENÇÃO: interdição de trânsito na Via Oeste para obras em SJC

A Prefeitura de São José dos Campos informa que a Via Oeste terá trechos interditados para obras de instalação da rede de águas pluviais.

As interdições ocorrerão de sábado (18) a domingo (20), na área da rotatória em frente à Arena Farma Conde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Cronograma de bloqueios

Sexta-feira (18), no sentido Centro–Bairro, haverá interdição de uma faixa, das 7h às 18h.

Sábado (19), no mesmo sentido (Centro–Bairro), serão bloqueadas as duas faixas de rolamento, também das 7h às 18h.

Domingo (20), a interdição das duas faixas ocorrerá no sentido Bairro–Centro, das 9h às 18h.

Haverá sinalização de desvio e agentes da mobilidade atuarão na organização do trânsito nos trechos indicados.