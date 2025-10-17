17 de outubro de 2025
MOBILIDADE

ATENÇÃO: interdição de trânsito na Via Oeste para obras em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Via Oeste recebe obras de redes pluviais

A Prefeitura de São José dos Campos informa que a Via Oeste terá trechos interditados para obras de instalação da rede de águas pluviais. 
As interdições ocorrerão de sábado (18) a domingo (20), na área da rotatória em frente à Arena Farma Conde.

Cronograma de bloqueios

  • Sexta-feira (18), no sentido Centro–Bairro, haverá interdição de uma faixa, das 7h às 18h.
  • Sábado (19), no mesmo sentido (Centro–Bairro), serão bloqueadas as duas faixas de rolamento, também das 7h às 18h.
  • Domingo (20), a interdição das duas faixas ocorrerá no sentido Bairro–Centro, das 9h às 18h. 

Haverá sinalização de desvio e agentes da mobilidade atuarão na organização do trânsito nos trechos indicados.

