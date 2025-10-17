ATENÇÃO: interdição de trânsito na Via Oeste para obras em SJC

A Prefeitura de São José dos Campos informa que a Via Oeste terá trechos interditados para obras de instalação da rede de águas pluviais.
As interdições ocorrerão de sábado (18) a domingo (20), na área da rotatória em frente à Arena Farma Conde.
Cronograma de bloqueios
- Sexta-feira (18), no sentido Centro–Bairro, haverá interdição de uma faixa, das 7h às 18h.
- Sábado (19), no mesmo sentido (Centro–Bairro), serão bloqueadas as duas faixas de rolamento, também das 7h às 18h.
- Domingo (20), a interdição das duas faixas ocorrerá no sentido Bairro–Centro, das 9h às 18h.
Haverá sinalização de desvio e agentes da mobilidade atuarão na organização do trânsito nos trechos indicados.