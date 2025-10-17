Quase 800 mil alunos participam do Saeb-SP 2025

As unidades de ensino da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) iniciam na próxima segunda-feira (20) a participação no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). A expectativa é que 790 mil alunos da rede paulista respondam às questões até 31 de outubro.
O Saeb é aplicado a cada dois anos pelo governo federal. Participam estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Para os alunos do 2º ano do Fundamental, a avaliação será amostral.
Objetivos
O Saeb tem como objetivo principal avaliar as redes e os sistemas de ensino (público e particular) do Brasil. Os resultados devem demonstrar os níveis de aprendizagem e auxiliar na produção de indicadores, como o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que são utilizados para o aprimoramento de políticas públicas voltadas ao ensino.
Provas
Serão aplicados testes de língua portuguesa e matemática. Algumas escolas do 5º e 9º ano farão testes adicionais de ciências da natureza e ciências humanas. O total é de 22 a 26 questões.
A Seduc-SP já promoveu simulados com base no exame oficial e lançou o desafio Brasileirão Saeb em agosto, que utiliza jogos e atividades para incentivar o engajamento.
Os resultados finais da avaliação serão divulgados em agosto de 2026.
Resultados regionais
O desempenho no Saeb de 2023, refletido no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), demonstrou melhores resultados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para as principais cidades do Vale do Paraíba.
Nesta etapa, São José dos Campos atingiu a nota 6,8, Jacareí 6,2 e Taubaté 6,1. Para os Anos Finais (6º ao 9º ano), no entanto, as notas ficaram entre 5,2 (Jacareí e Taubaté) e 5,6 (São José dos Campos). Já no Ensino Médio (3ª série), as três cidades tiveram desempenho de 4,4 a 4,5, indicando que essa é a fase com os maiores desafios de aprendizagem na região.