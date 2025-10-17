Quase 800 mil alunos participam do Saeb-SP 2025

As unidades de ensino da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) iniciam na próxima segunda-feira (20) a participação no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). A expectativa é que 790 mil alunos da rede paulista respondam às questões até 31 de outubro.

O Saeb é aplicado a cada dois anos pelo governo federal. Participam estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Para os alunos do 2º ano do Fundamental, a avaliação será amostral.

Objetivos