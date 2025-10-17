17 de outubro de 2025
FORAGIDO

Polícia Militar prende procurado por homicídio em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da PM em Cruzeiro durante ocorrência
A Polícia Militar do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio na cidade de Cruzeiro. A prisão ocorreu na madrugada de quinta-feira (16).

Os policiais militares estavam atendendo a uma ocorrência de furto no bairro do Norte quando abordaram o indivíduo. Durante a consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão em aberto contra ele.

O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia de Cruzeiro, onde permanece preso à disposição da Justiça.

