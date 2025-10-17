17 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia Militar prende suspeito com drogas em Queluz

Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um indivíduo por tráfico de drogas em Queluz. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (15), durante patrulhamento de rotina no bairro Alto da Igreja.

O suspeito foi abordado e, após busca pessoal, os policiais localizaram porções de crack e uma quantia em dinheiro, caracterizando a prática de tráfico.

Ele foi conduzido à delegacia de polícia de Queluz, onde permanece preso à disposição da Justiça.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos.

