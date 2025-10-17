Força Tática prende dois homens com revólver .38 em Guaratinguetá

Dois homens foram presos em Guaratinguetá por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (15), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no contexto da Operação Impacto.

Os suspeitos foram abordados e com eles havia um revólver calibre .38, com numeração suprimida.

