17 de outubro de 2025
PORTE ILEGAL DE ARMA

Força Tática prende dois homens com revólver .38 em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
Dois homens foram presos em Guaratinguetá por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (15), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no contexto da Operação Impacto.

Os suspeitos foram abordados e com eles havia um revólver calibre .38, com numeração suprimida.

Eles foram conduzidos à delegacia de polícia de Guaratinguetá, onde permaneceram presos.

