17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

PM prende indivíduo com crack e cocaína no CDHU em Cunha

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões da PM em Cunha
Apreensões da PM em Cunha

A Polícia Militar do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Cunha. A prisão ocorreu na tarde de 16 de outubro, durante patrulhamento de rotina no bairro CDHU.

Durante a abordagem, foram apreendidos:

  • 13 porções de crack
  • três eppendorfs de cocaína
  • R$ 250 em dinheiro
  • dois aparelhos celulares

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia de Cunha, onde as drogas e os demais itens foram apreendidos, e ele permanece preso à disposição da Justiça.

Em Cunha, a Polícia Militar prendeu um indivíduo por tráfico de drogas no bairro CDHU. Foram apreendidas porções de crack, cocaína e dinheiro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários