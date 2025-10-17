PM prende indivíduo com crack e cocaína no CDHU em Cunha

A Polícia Militar do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Cunha. A prisão ocorreu na tarde de 16 de outubro, durante patrulhamento de rotina no bairro CDHU.
Durante a abordagem, foram apreendidos:
- 13 porções de crack
- três eppendorfs de cocaína
- R$ 250 em dinheiro
- dois aparelhos celulares
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia de Cunha, onde as drogas e os demais itens foram apreendidos, e ele permanece preso à disposição da Justiça.
Em Cunha, a Polícia Militar prendeu um indivíduo por tráfico de drogas no bairro CDHU. Foram apreendidas porções de crack, cocaína e dinheiro.