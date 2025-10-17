PM prende indivíduo com crack e cocaína no CDHU em Cunha

A Polícia Militar do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Cunha. A prisão ocorreu na tarde de 16 de outubro, durante patrulhamento de rotina no bairro CDHU.

Durante a abordagem, foram apreendidos:

13 porções de crack

três eppendorfs de cocaína

R$ 250 em dinheiro

dois aparelhos celulares

