Eve e InvestSP debatem infraestrutura para carro voador no país

Em parceria com a InvestSP, a Eve Air Mobility promoveu em São Paulo um encontro estratégico que reuniu autoridades, representantes de órgãos reguladores, ambientais e de segurança, além de operadores, para discutir e alinhar os próximos passos para a implementação do eVTOL no Brasil, os “carros voadores”.

A iniciativa abordou temas essenciais para viabilizar o início das operações comerciais da aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical em 2027, incluindo regulamentação, desenvolvimento de infraestrutura como vertiportos e pontos de recarga, e a formação de profissionais na indústria de Mobilidade Aérea Urbana.