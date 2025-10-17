Faculdade em Jacareí oferece atendimento gratuito para IR e MEIs

A Faculdade Anhanguera de Jacareí começou a oferecer, nesta semana, atendimento gratuito para auxiliar contribuintes na regularização do Imposto de Renda atrasado e na formalização ou regularização de MEIs. Além disso, o serviço também orienta sobre obrigações fiscais e evita problemas com multas e juros.
Os atendimentos são realizados no NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal), em parceria com a Receita Federal, e conduzidos por alunos e professores do curso de Ciências Contábeis.
Eles acontecem todas as sextas-feiras, das 19h às 21h. Para receber a assistência, os interessados devem comparecer ao local com os documentos necessários, como CPF, comprovante de endereço e informes de rendimentos. Além disso, quem desejar pode contribuir com 1 kg de alimento, que será destinado a instituições carentes da região.
Segundo Diogo Rosa, coordenador do curso e responsável pelo NAF Jacareí, regularizar o Imposto de Renda e a situação do MEI é importante para garantir direitos legais e acesso a benefícios previdenciários.
O NAF da Anhanguera Jacareí já recebeu o Certificado Ouro da Receita Federal do Brasil em 2025 pelas atividades desenvolvidas durante 2024, estando entre os 30 núcleos com maior número de atendimentos no país.
SERVIÇO
Plantão Fiscal (NAF – Anhanguera Jacareí) - Atendimentos: toda sexta-feira, das 19h às 21h
Endereço: Rua Santa Catarina, 75 – Vila Pinheiro. Atendimento gratuito. Documentos necessários: CPF, comprovante de endereço, informes de rendimentos e documentos relacionados ao IR ou MEI.