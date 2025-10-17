Faculdade em Jacareí oferece atendimento gratuito para IR e MEIs

A Faculdade Anhanguera de Jacareí começou a oferecer, nesta semana, atendimento gratuito para auxiliar contribuintes na regularização do Imposto de Renda atrasado e na formalização ou regularização de MEIs. Além disso, o serviço também orienta sobre obrigações fiscais e evita problemas com multas e juros.

Os atendimentos são realizados no NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal), em parceria com a Receita Federal, e conduzidos por alunos e professores do curso de Ciências Contábeis.