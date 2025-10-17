Embraer e Republic assinam manutenção para 240 E-Jets nos EUA

A Embraer assinou uma extensão de contrato de manutenção pesada com a Republic Airways. O acordo de longo prazo atenderá à frota de mais de 240 jatos E170 e E175 e também inclui o fornecimento de componentes e reparos não programados.
Os atendimentos serão realizados nas instalações da Embraer Serviços & Suporte em Nashville, Tennessee, cidade na qual a companhia norte-americana já é atendida desde 2011. O valor do negócio não foi divulgado.
“Estamos muito satisfeitos em aprofundar nosso relacionamento com a Republic Airways. A renovação deste acordo reforça o compromisso da Embraer em fornecer serviços de manutenção de alta qualidade aos nossos clientes. Continuaremos priorizando segurança e qualidade nos serviços prestados à Republic Airways e a todos os clientes que atendemos nos Estados Unidos”, disse Frank Stevens, vice-presidente de Serviços de MRO da Embraer Serviços & Suporte.
A Republic Airways já foi atendida em mais de 650 serviços de manutenção pesada nas instalações da Embraer em Nashville, que acumulam mais de 3,3 milhões de horas de trabalho. A extensão do acordo inclui mais 225 serviços de manutenção pesada e três postos de manutenção dedicados para a companhia nas instalações da Embraer Serviços & Suporte, assegurando capacidade contínua e flexibilidade nos agendamentos.