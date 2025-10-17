Embraer e Republic assinam manutenção para 240 E-Jets nos EUA

A Embraer assinou uma extensão de contrato de manutenção pesada com a Republic Airways. O acordo de longo prazo atenderá à frota de mais de 240 jatos E170 e E175 e também inclui o fornecimento de componentes e reparos não programados.

Os atendimentos serão realizados nas instalações da Embraer Serviços & Suporte em Nashville, Tennessee, cidade na qual a companhia norte-americana já é atendida desde 2011. O valor do negócio não foi divulgado.

