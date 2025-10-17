A cada 2 dias, um motociclista morre no trânsito da RMVale

A cada dois dias, em média, um motociclista perde a vida em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba, segundo dados da série histórica do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Nos nove meses de 2025 foram 128 mortes de motociclistas na região, 43% do total de óbitos (301). Os automóveis foram responsáveis por 73 mortes, 24% da totalidade do Vale. Os pedestres aparecem em terceiro, com 40 vidas perdidas e 13% do total. As bicicletas tiveram 36 óbitos, que representaram 12%.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp