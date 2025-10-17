Defesa Civil alerta para chuvas e ventos fortes no Litoral Norte

A Defesa Civil emitiu um alerta para ventos fortes e chuva intensas a partir desta sexta-feira (17) no Litoral Norte, especialmente em São Sebastião. Além disso, as rajadas de vento podem ficar entre 40 e 65 km.

O alerta é válido até segunda-feira (20). Durante o período, o acumulado de chuva pode chegar 70 milímetros, o equivalente a 70 litros de água por metro quadrado e pode atingir 100 milímetros em 72 horas.

