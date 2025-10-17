17 de outubro de 2025
Defesa Civil alerta para chuvas e ventos fortes no Litoral Norte

Por Da redação | São Sebastião
A Defesa Civil emitiu um alerta para ventos fortes e chuva intensas a partir desta sexta-feira (17) no Litoral Norte, especialmente em São Sebastião. Além disso, as rajadas de vento podem ficar entre 40 e 65 km.

O alerta é válido até segunda-feira (20). Durante o período, o acumulado de chuva pode chegar 70 milímetros, o equivalente a 70 litros de água por metro quadrado e pode atingir 100 milímetros em 72 horas.

A orientação da Defesa Civil e da Marinha do Brasil é para que navegantes, comunidades de pesca e esporte, que consultem as informações meteorológicas antes de saírem ao mar. Caso sejam pegos no mar durante a virada do tempo, procurem abrigos até que seja seguro o retorno.

Moradores e turistas da região devem evitar a prática de esportes marítimos, como surfe, windsurfe e kitesurfe e tenham cuidado ao pescar.

Em caso de emergências, deve-se acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

