Embraer abre escritório na Índia e disputa venda de até 80 KC-390

A Embraer anunciou nesta sexta-feira (17) a inauguração do novo escritório da sua subsidiária na Índia, localizado no edifício WorldMark 4, no complexo do Aerocity, em Nova Delhi.
O evento teve a presença do vice-presidente da República do Brasil, Geraldo Alckmin, do ministro da Defesa, José Múcio, do ministro da Aviação Civil da Índia, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, e do embaixador do Brasil na Índia, Kenneth Felix Haczynski da Nobrega.
Segundo a Embraer, a abertura do escritório marca um “aprofundamento significativo do compromisso de longa data da Embraer com a Índia e prepara o cenário para a expansão de atividades em todas as unidades de negócios — Aviação Comercial, Executiva, Defesa & Segurança, Serviços & Suporte e Mobilidade Aérea Urbana”.
A Embraer está em negociações para vender até 80 aeronaves de transporte militar KC-390 Millennium para a Força Aérea Indiana, o que pode ser um dos maiores contratos da história da empresa. O objetivo é substituir a frota antiga de aeronaves de transporte médio do país.
A negociação também prevê a possibilidade de produção local de aeronaves, com possível parceria com a Mahindra Defence Systems. A abertura do escritório em Nova Delhi reforça a presença da empresa brasileira na Índia.
O novo escritório servirá como centro de operações da Embraer na Índia, à medida que a empresa desenvolve capacidades para capitalizar oportunidades na indústria aeroespacial e de defesa, em constante evolução no país.
Isso inclui o crescimento de equipes em funções corporativas e áreas especializadas em compras, cadeia de suprimentos e engenharia. O investimento estratégico reflete a visão de longo prazo da companhia de fortalecer sua presença na Índia e estreita colaboração com a indústria local para apoiar a missão de autossuficiência do país, baseada nas iniciativas “Atmanirbhar Bharat” e “Make in India”.
As duas décadas de história da Embraer na Índia se iniciaram com a entrega dos primeiros E-Jets em 2005, abrindo novas fronteiras para a conectividade aérea regional. Atualmente, cerca de 50 aeronaves Embraer, de 11 modelos diferentes, operam na Índia, servindo à Força Aérea Indiana, agências governamentais, operadoras de jatos executivos e à companhia aérea Star Air.
“A inauguração do nosso escritório corporativo em Nova Delhi marca um audacioso capítulo de nossa trajetória na Índia – um mercado fundamental em nossa visão global. Este escritório abrange todas as nossas unidades de negócios e vai fortalecer a colaboração com parceiros, clientes e fornecedores”, disse Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.
“Estamos comprometidos em levar o melhor da tecnologia e inovação da Embraer para contribuir com o crescimento do setor aeroespacial da Índia, promover a autossuficiência e ajudar a concretizar a ambição do país de se tornar um centro global de aviação.”
Durante a inauguração do escritório, o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior, comentou: “A inauguração do escritório em Nova Delhi reflete nossa ambição de crescimento contínuo no país. Nossas aeronaves conquistaram reputação de desempenho e confiabilidade, e estamos confiantes de que nossa aeronave de transporte médio multimissão, o C-390 Millennium, é perfeitamente adequada para trazer capacidades adicionais à Força Aérea Indiana”.
Brasil e Índia.
A inauguração também destaca o fortalecimento das relações entre a Índia e o Brasil. A expansão da Embraer na região reflete um compromisso compartilhado de colaboração intensa e crescimento para os dois países. A maior presença da companhia permitirá também o aumento do engajamento com stakeholders, clientes e toda a cadeia de suprimentos aeroespacial da Índia.
As atividades da Embraer na Índia envolvem diversos setores. Na área de defesa, a plataforma ERJ-145 forma a base da aeronave AEW&C "Netra" da Força Aérea Indiana (IAF), e a aeronave Legacy 600 é utilizada para o transporte de autoridades governamentais, de VIPs, além de também ser utilizada tanto pela IAF e quanto pela Força de Segurança de Fronteira (BSF). Além disso, a Embraer tem apresentado o C-390 Millennium como a melhor solução para o programa de Aeronaves de Transporte Médio (MTA) da Força Aérea Indiana.
Na aviação comercial, a família de E-Jets continua a gerar oportunidades de novos negócios em centros regionais e cidades do interior do país, com potencial de aumento de voos regulares, que podem aprimorar a conectividade regional e apoiar as ambições da Índia de se tornar um importante centro global de aviação. A Star Air detém uma frota composta somente por jatos Embraer, dos modelos E175 e ERJ 145, e está crescendo as operações em toda a Índia.
A Eve Air Mobility está se expandindo ativamente para a Índia com apoio da Embraer, por meio de parcerias estratégicas que visam promover a mobilidade aérea urbana. Entre as iniciativas estão o trabalho com a empresa de aviação executiva JetSetGo, para explorar a implantação do software de Gestão de Tráfego Aéreo Urbano, o Vector, para ajudar a lidar com congestionamentos e apoiar viagens sustentáveis. Além disso, a Eve fez uma parceria com a Hunch Mobility para estudar o lançamento de voos de veículos elétricos de passageiros em Bangalore, transformando a cidade no primeiro centro da região para mobilidade aérea urbana usando eVTOLs.