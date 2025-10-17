Embraer abre escritório na Índia e disputa venda de até 80 KC-390

A Embraer anunciou nesta sexta-feira (17) a inauguração do novo escritório da sua subsidiária na Índia, localizado no edifício WorldMark 4, no complexo do Aerocity, em Nova Delhi.

O evento teve a presença do vice-presidente da República do Brasil, Geraldo Alckmin, do ministro da Defesa, José Múcio, do ministro da Aviação Civil da Índia, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, e do embaixador do Brasil na Índia, Kenneth Felix Haczynski da Nobrega.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp