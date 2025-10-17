‘Como mãe, peço que respeitem minha família’, diz Sheila

Um dia após o anúncio do divórcio, Sheila Thomaz, agora ex-primeira-dama de São José dos Campos, se pronunciou nas redes sociais a respeito do processo de separação do prefeito Anderson Farias (PSD).
Na madrugada desta sexta-feira (17), em post no Instagram, Sheila afirmou que passa por um momento doloroso, mas fez um “apelo como mãe”: “peço encarecidamente que respeitem a minha família nesse momento tão delicado”.
Anderson e Sheila ficaram casados por 30 anos e são pais de três filhos. O anúncio da separação foi divulgado nesta última quarta-feira (15).
Uma semana antes, a Justiça concedeu à então primeira-dama uma medida protetiva (lei aqui).
Postagem.
No post, Sheila afirma que busca proteger os filhos das “dores e especulações” neste momento e que “a vida segue”, com fé de que ela “retomará a sua trajetória como mulher e cidadã”.
Na nota, Sheila não aborda a medida protetiva ou a especulação de infidelidade. Ela pede que os filhos sejam poupados. Veja a íntegra da postagem abaixo:
“Prezados munícipes de São José dos Campos,
Muito embora esteja vivenciando um dos momentos mais difíceis, dolorosos e de reflexões e aproximação junto aos meus filhos, tentando ao máximo protegê-los de dores maiores e especulações, preciso me manifestar. Separações, com tais implicações, acabam por serem complexas, mas, sejam quais foram os conflitos a serem dirimidos, agirei com muita firmeza de propósitos e ciente de minha condição de mãe e mulher.
Agradeço a todos que sempre acompanharam o meu trabalho e minha atuação junto ao Fundo Social, que arregimentando minhas forças como mulher e sobretudo como cidadã, tenho fé que vou me reerguer e retomar minha trajetória.
A vida segue, os desafios serão vencidos, por certo, com ajuda de Deus e boas vibrações acima de tudo, e saberei agradecer a ajuda para manter meu empenho pessoal em ser forte em minhas convicções e direitos.
Não sei se tenho direito de pedir ajuda para todos vocês novamente, quando já o fiz anteriormente, no episódio do acidente do meu filho, que para pacificação dos ânimos e sobretudo para o bem-estar de meus filhos, peço encarecidamente que respeitem a minha família nesse momento tão delicado.
Venho pedir como MÃE, que não os abordem com comentários que os façam sofrer mais do que ele já sofreram e estão sofrendo.
É o apelo de uma MÃE. Podem falar de mim, do que aconteceu comigo, mas, por favor, os poupem. Por favor.
Só posso agradecer por todo o apoio e compreensão de vocês. Que Deus os abençoe proteja. Muito obrigada”.
Anderson.
Em nota enviada a OVALE, na tarde de quinta-feira, sobre a medida protetiva expedida pela Justiça, Anderson reiterou que "NÃO cometi nenhuma agressão e jamais faria isso com a minha família" e que "tem convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça". Veja a nota na íntegra:
"Cumpro a medida cautelar da Justiça, embora NÃO concorde com o teor do depoimento, pois NÃO retrata a realidade dos fatos.
Reitero que NÃO cometi nenhuma agressão e jamais faria isso com a minha família. Quem me conhece sabe dos meus princípios e da forma como sempre conduzi minha vida.
Tenho convicção de que a verdade será esclarecida e confio plenamente na Justiça.
Por se tratar de tema de esfera privada, não haverá novos pronunciamentos. O assunto está sendo conduzido por minha advogada. Agradeço a compreensão e o respeito à privacidade da minha família.
Como Prefeito, sigo trabalhando normalmente, com foco nas entregas para a cidade. Obrigado", diz o prefeito.