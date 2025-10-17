‘Como mãe, peço que respeitem minha família’, diz Sheila

“Prezados munícipes de São José dos Campos,

Muito embora esteja vivenciando um dos momentos mais difíceis, dolorosos e de reflexões e aproximação junto aos meus filhos, tentando ao máximo protegê-los de dores maiores e especulações, preciso me manifestar. Separações, com tais implicações, acabam por serem complexas, mas, sejam quais foram os conflitos a serem dirimidos, agirei com muita firmeza de propósitos e ciente de minha condição de mãe e mulher.

Agradeço a todos que sempre acompanharam o meu trabalho e minha atuação junto ao Fundo Social, que arregimentando minhas forças como mulher e sobretudo como cidadã, tenho fé que vou me reerguer e retomar minha trajetória.

A vida segue, os desafios serão vencidos, por certo, com ajuda de Deus e boas vibrações acima de tudo, e saberei agradecer a ajuda para manter meu empenho pessoal em ser forte em minhas convicções e direitos.

Não sei se tenho direito de pedir ajuda para todos vocês novamente, quando já o fiz anteriormente, no episódio do acidente do meu filho, que para pacificação dos ânimos e sobretudo para o bem-estar de meus filhos, peço encarecidamente que respeitem a minha família nesse momento tão delicado.

Venho pedir como MÃE, que não os abordem com comentários que os façam sofrer mais do que ele já sofreram e estão sofrendo.

É o apelo de uma MÃE. Podem falar de mim, do que aconteceu comigo, mas, por favor, os poupem. Por favor.

Só posso agradecer por todo o apoio e compreensão de vocês. Que Deus os abençoe proteja. Muito obrigada”.